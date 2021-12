Deportivo Cali, bajo la batuta del gran Teófilo Gutiérrez, dio anoche un gran concierto en su estadio de Palmaseca, digno de esta época de pre-Feria y ante más de 25 mil aficionados.



Los azucareros vencieron 3-1 a Nacional, el rival de peso en el Grupo A, con doblete de Teo y otro más de Hárold Preciado, para liderar la zona con 7 puntos y dar un paso más hacia el objetivo de la gran final.



Al Deportivo Cali no lo amilanó el hecho de quedarse con un hombre menos a los 28 minutos por la roja a Darwin Andrade.



El equipo de Dudamel fue al frente ante un rival confundido y dio los golpes certeros en los momentos precisos, para quedarse con una gran victoria.



El primer tiempo fue muy trabado, con muchos roces por lo pesada de la cancha, con un penal sancionado muy temprano, un jugador lesionado y otro expulsado.



A los 6 minutos el árbitro John Hinestroza, después de apelar al VAR, sancionó tiro penal por codazo de Danovis Banguero sobre Jorge Marsiglia.



Tres minutos después cobró Hárol Preciado y con un remate al centro venció a Aldaír Quintana para el 1-0.



A los 20 minutos Nacional perdió a Felipe Aguilar por lesión, y cuando se reanudó el juego, Deportivo Cali acarició el segundo en los pies de Jojhan Valencia.



El visitante se arrimó con un remate de Cristian Castro de media distancia a los 22 minutos que el arquero Guillermo de Amores mandó al tiro de esquina, y a los 23 fue el 'Rifle' Andrade quien probó los reflejos del meta azucarero.



El Cali pudo aumentar a los 24 con un potente remate de Hárold Preciado que Quintana logró neutralizar. Cuando él local tenía el control del juego, llegó la expulsión de Darwin Andrade, minuto 28, por un pisotón a Brayan Rovira.



Con uno menos el Cali se replegó y utilizó el contragolpe, siempre orquestado por Teófilo Gutiérrez. Pero Nacional consiguió el empate a los 39 por medio de Dorlan Pabón.



El primer tiempo pudo ser triunfo para el Cali si Andrés Colorado no falla, en tiempo de reposición, una increíble oportunidad después de una brillante habilitación de Teófilo Gutiérrez.



Goles son amores

En el complemento el Deportivo Cali, pese a tener un hombre menos, le jugó sin complejos a Nacional.



Los azucareros buscaron decididamente el arco de Aldaír Quiintana y lo encontraron sin muchos obstáculos. A los 66 Teófilo anotó el 2-1 de gran factura al eludir al zaguero Cristian Castro y definir al palo derecho de Aldair Quintana, desatando la locura en Palmaseca.



Y a los 74 el mismo delantero barranquillero sentenció el partido con el 3-1 después de un centro de Kevin Velasco y un cabezazo de Hárold Preciado que habilitó al número 29 del Deportivo Cali.



Con la cómoda victoria el Cali dejó que Nacional hiciera el gasto, y cuando tuvo el balón se lo entregó al maestro de orquesta, Teófilo Gutiérrez, quien entonó una inolvidable melodía en el estadio azucarero que no olvidarán los hinchas caleños.



Ahora el Deportivo Cali alista viaje para Medellín con la idea de enfrentar a Nacional y de lograr otros tres puntos que le permitan acercarse hacia la gran final de la Liga colombiana.