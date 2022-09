"Soy responsable": Máyer Candelo, tras su sexta derrota en la Liga colombiana

Deportivo Cali no le sirvió de nada la victoria en casa ante Deportivo Pasto. El equipo de Máyer Candelo fue goleado por Nacional en Medellín por la fecha 12 de Liga colombiana. El entrenador vallecaucano intentó volver a usar la linea de tres de fondo, pero no le salió como lo tenía planeado.



"Soy responsable porque soy el que armó el equipo. Hoy no cerramos la línea de los tres centrales como lo habíamos hecho en el partido anterior que nos dio mucha solidez y tranquilidad.", declaró Máyer.



El equipo 'Azucaerero' tuvo pocas llegadas de peligro ante Nacional. La más clara fue el gol anulado por el VAR de Daniel Luna, tras haber estado en fuera de lugar.



"Lo que buscaba con la entrada de Lucumi era hacer goles, ahora no tenemos margen de error. Dimos ventaja y la efectividad de Nacional nos obligó a replantear todo", comentó el DT azucarero.



En la rueda de prensa se esperaba un pronunciamiento del técnico Candelo sobre renunciar al cargo como DT del Cali, sin embargo, Máyer aseguró que está pensando en el siguiente partido ante Cortuluá.



"No hay tiempo de trabajo, ya en dos días tenemos que estar en Tuluá, pero tenemos que pensar en recuperar a nuestros jugadores anímicamente y en la parte física porque el trajín ha sido fuerte y se hace más difícil porque los resultados no nos han acompañado."



Deportivo Cali es penúltimo en la tabla de posiciones. El equipo verdiblanco deberá viajar a Tuluá para enfrentar al 'Cortu' por la fecha 13 de la Liga.