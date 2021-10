Solidaridad en Deportivo Cali: El bonito gesto de Rafael Dudamel con el arquero Guillermo de Amores

Rafael Dudamel respaldó a su arquero Guillermo de Amores, una vez finalizó el partido en Envigado, con triunfo del Deportivo Cali 2-1.



El arquero tuvo una infortunada jugada en el minuto 15: recibió un pase de Teófilo Gutiérrez, y aunque estaba libre de marca y sin el acoso de un jugador de Envigado, no controló bien el balón y este siguió derecho hacia el fondo de la red, configurándose un autogol del delantero barranquillero.



La acción no pasó desapercibida para el técnico Rafael Dudamel, que tuvo un bonito gesto al respaldar públicamente y en plena rueda de prensa al meta uruguayo.



"Le he pedido a Guillermo (deAmores) que me acompañe a la rueda de prensa como apoyo a un ser humano, incondicional, es un gran ser humano. En ese puesto todo lo hemos sufrido en algún momento", dijo Dudamel.



Señaló el timonel que "Guillermo es una persona que ha tenido partidos espectaculares, ha sido garantía para nosotros, y lo que sucedió ante Envigado quiere decir que es un ser humano. El equipo lo ha arropado y eso es bueno".



Deportivo Cali con su victoria llegó a 16 puntos y se acercó a zona de clasificación.