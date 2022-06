Sin visa: Deportivo Cali no podrá viajar a Estados Unidos para el amistoso frente América

Deportivo Cali confirmó este viernes que no podrá asistir al compromiso amistoso frente al América de Cali, pactado para este 2 de julio en los Estados Unidos de Norteamérica.



En un comunicado, el equipo verdiblanco lamentó la situación y explicó que la razón de su no participación se debe a un tema de visas.



"No fue posible la consecución oportuna de las citas para acceder a los visados de ingreso a los Estados Unidos", se lee en el documento compartido en sus redes sociales.



De inmediato, la organización del compromiso amistoso confirmó que el nuevo rival de América será Millonarios, por lo que se mantiene hasta el momento la realización del mismo.



Cabe recordar que la Liga colombiana comenzará el fin de semana del 10 de julio, donde Deportivo Cali enfrentará de local a Jaguares de Córdoba y América visitará al Envigado.

