Deportivo Cali sigue sufriendo: perdió contra Independiente Santa Fe y es último de la Liga

Deportivo Cali sigue sufriendo en la Liga colombiana y su panorama cada vez es más oscuro, luego de la derrota de este miércoles 3-0 frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá.



En juego que estaba aplazado, por la segunda fecha del torneo, y que no pudo jugarse tampoco el martes en la noche por las fuertes lluvias en la capital de la República, el Expreso Rojo pasó por encima del Cali, con doblete de un viejo conocido, Hugo Rodallega, un tanto de Néyder Moreno.



El equipo de Jorge Luis Pinto comenzó el partido con mucho orden en todas sus líneas y a los 4 minutos ya insinuaba sus intenciones de ataque, con un remate de Kevin Viveros tras un perfecto pase de Kevin Velasco, pero el arquero José Silva supo cerrar el ángulo de remate oportunamente.



Dos minutos después, los Cardenales respondieron con un remate de Rodallega, que intentó conectar un centro de Dairon Mosquera.



Poco a poco, el conjunto local se fue haciendo al dominio de la pelota y empezaba a pisar con más propiedad los predios azucareros.



Un remate de media distancia de Iván Rojas se estrelló en el palo derecho del arquero Kevin Dawson, luego de que el uruguayo rozara la pelota con su mano derecha.



El peligro que imprimía Santa Fe en su juego se hizo gol en el minuto 24, por medio de Rodallega, quien fuera goleador del Cali y después de 18 años regresara al fútbol colombiano.



El delantero vallecaucano conectó de cabeza un cobro de esquina ganándoles en el juego aéreo a los dos centrales verdiblancos, Germán Mera y Kevin Riascos, quienes resignados vieron un tímido festejo de Rodallega con las manos en señal de disculpas por su pasado en el Cali. Fue su primer gol desde que regresó a la Liga colombiana.



El gol santafereño generó una reacción del cuadro de Pinto y por poco el defensa central José Aja mete de cabeza el balón en su propia puerta.



Más tarde, Cristian Marrugo intentó ampliar la cuenta de chalaca, pero el balón se fue pro encima, y antes de terminar los primeros 45 minutos, Daniel Mantilla sacó un remate de media distancia que controló Silva sin problemas.



Para la parte complementaria, Pinto movió el banco y envió a la cancha a Adrián Parra por Andrés Arroyo.



En le minuto 50 fue anulado un gol azucarero por fuera de lugar, en jugada que armaron Velasco y Viveros.



Rodallega, que este miércoles tuvo un juego destacado, sacó un remate de media distancia que rechazó con sus manos Dawson y de nuevo Santa Fe anunciaba peligro.



Pinto siguió moviendo el banco e ingresó a John Vásquez por Mantilla y a Jimmy Congo por Rafael Bustamante, de flojo partido.



Vásquez desperdició solo el empate, minutos después de haber ingresado, en una acción en la que le sirvieron un balón desde un costado.



Y esa jugada tuvo un alto costo, porque en el minuto 69 vino un penal por el costado derecho, luego de que Fabri Castro derribara al delantero Wilfrido de la Rosa. El juez Edwin Trujillo no dudó en sancionar la falta.



Desde los doce pasos, Rodallega amplió su cuenta personal y la de los Cardenales, al ejecutar perfectamente el penal, en el que el balón fue a un costado y el arquero, al otro. Era el minuto 71 del partido.



Lo que vino en adelante fue la repetición de una película que el Cali ya conoce. Desespero en las acciones, intenciones de ataque sin orden, más espacios para el rival…



Pero faltaba el tercero del conjunto bogotano. Jimmy Congo convirtió una falta contra Moreno y, de nuevo, penal. El propio Moreno marcó en el minuto 90+4.



Con este partido, el Cali queda al día en el calendario de la Liga, con nueve partidos jugados y solo 7 puntos, en el último lugar de la tabla, y con el descenso cada vez más a la sombra, solo con Once Caldas, Huila, Alianza Petrolera y Unión Magdalena por encima..



El próximo domingo, los Azucareros recibirán al América en un clásico de alto riesgo.