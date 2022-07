¡Sigue el amor de primavera!: Teófilo Gutiérrez le confirmó al Deportivo Cali que se queda

Semana de mucho drama en el Deportivo Cali y donde tuvo a Teófilo Gutiérrez, su máxima figura, metido en dos rumores de pasillo.



Este viernes desde territorio uruguayo llegó la versión que el delantero barranquillero había renunciado al conjunto verdiblanco para fichar por el Peñarol de ese país.



Algo similar a lo que sí hizo el guardameta 'charrúa' Guillermo de Amores, quien desde el pasado miércoles dejó al Cali para unirse al Lanús del fútbol agentino.



No solo esto, sino que horas antes de su estreno en la Liga-II frente al Tolima el jueves anterior, el barranquillero de 37 años le comentó a 'El Heraldo' que estaba a la espera del llamado del Junior, dando a entender que no quería seguir en el verdivlanco.



Pues bien, El País sostuvo un diálogo con la directiva del Deportivo Cali donde pudo confirmar que Teófilo Gutiérrez se queda en el equipo 'azucarero' y cumplirá su contrato, tal como ya se lo había confirmado al técnico Máyer Candelo.



De esta forma termina un nuevo capítulo de 'Teo' y sus posibles nuevos destinos para dejar al equipo vallecaucano. Por el momento, el delantero atlanticense cumplirá con su contrato que va hasta diciembre 2023.



Sin embargo, pareciera que Teófilo Gutiérrez no está contento con el Cali. Quizás la crisis económica y deportiva no tendrían cómodo a la figura del conjunto 'azucarero'.



Por el momento, 'Teo' seguirá con el Deportivo Cali, aunque deberá cumplir fechas de sanción pues salió expulsado en el compromiso frente al Tolima, en su estreno liguero.