Sí, pero no: Dimayor aceptó los argumentos del Deportivo Cali en el caso 'Teo', pero mantiene la sanción

Este viernes el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió un comunicado donde informó que no cambia la sanción contra el delantero Teófilo Gutiérrez, a pesar de la apelación presentada por el Deportivo Cali.



En la misiva el Comité expresa que "No concede el recurso de apelación formulado por la Asociación Deportivo Cali, por resultar improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CDU de la FCF".



Sin embargo, al final de las 10 páginas que contiene dicha resolución, el Comité Disciplinario de la Dimayor aceptó el recurso interpuesto por el equipo verdiblanco como recurso de reposición.



Esto significa que Teófilo Gutiérrez no podrá jugar con el Deportivo Cali el clásico vallecaucano de este sábado frente al América de Cali, en Palmira, pero podría ser rebaja su sanción a solo una fecha y eso se conocerá la próxima semana.



Aquí la resolución de la Dimayor:

Conoce la Resolución No. 012, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve 👉 link 👇https://t.co/hEDSDGgT9W pic.twitter.com/cV8EUQ1CWI — DIMAYOR (@Dimayor) March 4, 2022