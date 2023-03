¡Segunda salida en falso! Deportivo Cali cayó en su visita a Millonarios por la Liga

Una nueva derrota, la segunda en línea, sufrió el Deportivo Cali este domingo a manos de Millonarios, 2-0 en El Campín por la séptima fecha de la Liga.



Como sucedió en el duelo anterior frente al Pereira - que también perdieron -, los azucareros jugaron mal ante los azules de Bogotá; no tuvieron fútbol para aspirar por lo menos al empate, fueron permeables en defensa, sin ideas en el medio, y demasiado livianos en ataque.



Con el revés de ayer el equipo se descuelga peligrosamente en la tabla de posiciones, puesto 17, y prende las alarmas porque ha demostrado haber desviado el camino que traía en el arranque del torneo.



El primer tiempo fue malísimo para el Deportivo Cali, comenzando por que de entrada demostró temerle a un Millonarios plagado de suplentes, utilizando un esquema de tres centrales, más dos laterales y dos volantes de marca.



Aún así con todas esas precauciones, el equipo capitalino le llegó muy fácil. Pinto vino a corregir, sacando a un central e ingresando a un delantero, cuando el partido ya estaba 2-0.



A los 5 minutos se dio el 1-0: error en la salida desde el fondo, Germán Mera regaló el balón, le cayó a Juan Carlos Pereira, quien de primera habilitó a Jáder Valencia para que de zurdazo, desde fuera del área, venciera a Kevin Dawson.



A los 29 llegó el 2-0: tiro penal que cobró Juan Carlos Pereira, luego de un pisotón de José Caldera a Jáder Valencia en el área.



Con la soga en el cuello, el técnico Pinto mandó a la cancha a Adrián Parra por el juvenil Jefferson Díaz. Pero el cambio, en esos minutos finales no dio resultado porque estuvo más cerca Millonarios del tercero - con un remate de Yúber Mosquera -, que el Cali, del descuento.



Sin reacción

En el segundo tiempo fue más de lo mismo, y aunque el técnico Pinto ingresó a John Vásquez, a Juan José Mina y a Fabry Castro, la reacción no llegó.



Millonarios manejó el partido a su antojo, generó otras opciones y desnudó las falencias defensivas de un Cali que no sabe defenderse.

Las únicas opciones claras de los azucareros corrieron por cuenta de un par de cabezazos de Germán Mera, que Álvaro Montero logró controlar.



De resto el Cali no tuvo con qué comprometer el sector defensivo del local, porque careció de un organizador de juego.



El 2-0 se mantuvo hasta el final, dejando mucha preocupación en las huestes verdiblancas, porque está claro que el equipo desvió notoriamente el rumbo que traía en la Liga, y porque cede demasiado terreno con relación a los equipos que están en el tope de la tabla.