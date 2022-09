¿Se va del Deportivo Cali? Máyer Candelo no eludió la pregunta previo al clásico ante América de Cali

La situación en el Deportivo Cali, en materia futbolística que es lo que le interesa al hincha, es difícil.



El equipo no gana en ocho partidos de Liga y es último de la tabla con apenas 4 puntos de 24 posibles, unos números que tienen en entredicho al técnico Máyer Candelo y al grupo de jugadores.



Este jueves, después de la práctica previo al clásico del domingo ante América, al técnico azucarero se le trasladó la inquietud del hincha, que quiere un cambio urgente en el banquillo.



“Por mi mente no ha pasado irme, respeto lo que expresa el hincha; solo quiero aportar y ayudar a la causa para mejorar”, fue lo único que sobre el tema dijo Candelo, despejando cualquier duda en torno a su futuro en el Deportivo Cali.



Abordó otro tema candente, el de la posible salida de Agustín Vuletich, a quien los números no respaldan.



"El tema de la salida de Vuletich no lo han tocado conmigo, él se presenta acá todos los días a entrenar”, señaló el técnico verdiblanco.



En cuanto a las novedades en la práctica de cara al partido frente a América, Candelo dijo que el caso de Yony González es el que más inquieta.



"Yony salió contracturado el lunes contra Unión Magdalena y estamos esperando a ver cómo llega el domingo; Teo fue otro que tuvo problemas pero de carácter estomacarl por unos alimentos que se comió", aseguró el timonel.



Por último, sobre el clásico ante América, Candelo fue claro: “Queremos enfrentar este clásico a un nivel más alto de lo que se ha hecho en las fechas anteriores, acá nos jugamos también el orgullo”.



Deportivo Cali espera conseguir su primera victoria en la Liga para salir poco a poco del último lugar de la tabla.