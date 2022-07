¡Se tiene fe! Lo que dijo Máyer Candelo después de la derrota del Deportivo Cali en Pereira

Máyer Candelo es consciente del flojísimo partido que jugó su equipo este lunes, perdiendo 2-1 ante el Pereira, pero no pierde la fe en sus jugadores y en la recuperación del Deportivo Cali.



El técnico habló claro y aseguró que confía en sus dirigidos para revertir el mal momento.



"Creemos que vamos a mejorar, que va a llegar nuestro momento de alegría, de conseguir resultados para que llegue la confianza y la seguridad al equipo, en eso estamos firmes", señaló Candelo.



Agregó que hay que tener paciencia porque la recuperación no es de la noche a la mañana.



"Creo en mis jugadores, es de seguir creyendo y trabajando, nadie dijo que esto iba a ser fácil, sabemos que el hincha no tiene paciencia y esto es de resultados. Ellos mejorarán en su momento y podremos dar alegrías", expresó el técnico azucarero.



Dijo Candelo sobre el encuentro ante el Pereira que "Veníamos con la idea de ganar, trabajamos para eso. Perdimos el control y el orden y en eso nos anotaron goles que nos hicieron daño".



Deportivo Cali es el colero del torneo con un punto en tres salidas, y en la próxima fecha se medirá al Envigado.