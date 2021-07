Se renueva la ilusión: Deportivo Cali se estrena frente a Santa Fe en El Campín

Ricardo Micolta Angulo

Este sábado (8:00 p.m.), frente a Santa Fe, comienza un nuevo semestre en el fútbol colombiano para el Deportivo Cali y se renuevan las ilusiones de los hinchas verdiblancos, que para esta segunda parte del 2021 sueñan con celebrar su décima estrella.



Esta será la tercera oportunidad para el entrenador Alfredo Arias al comando del equipo ‘azucarero’. Una nueva posibilidad de conseguir los objetivos deportivos que se le han escapado al uruguayo en los últimos dos torneos y que lo han dejado mal parado frente a los seguidores del club.



Para el ‘charrúa’ de 62 años, este primer examen frente a Santa Fe podría marcar la tendencia de su equipo pensando en el desarrollo del campeonato del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que mantuvo la base de la nómina que quedó eliminada en cuartos de final de la Liga y que no superó la primera fase de la Conmebol Sudamericana, más las nuevas incorporaciones que, de entrada, gustaron a la afición caleña.



Los hinchas, que esperan en este 2021 acabar con la sequía de títulos y volver a figurar a nivel internacional, cuentan con una buena cuota de motivación gracias a que para esta parte del año regresaron dos canteranos que dejaron huella y que aspiran a devolverles la alegría a los fanáticos.



Para la Liga colombiana el Deportivo Cali tiene puestas sus esperanzas en Hárold Preciado y Michael Ortega, los dos principales refuerzos del equipo dirigido por el profesor Alfredo Arias.



Preciado, quien fuera el goleador en 2015 con 28 goles en 52 apariciones y pieza clave en la conquista de la novena estrella, está dentro del grupo de concentrados que viajó a Bogotá para enfrentar a Santa Fe. Además, sobre Hárold recae la responsabilidad de convertirse en el antídoto para la escasez de gol que ha vivido el ‘azucarero’ en los últimos dos campeonatos.



La cara negativa de la moneda es la no aparición del mediocampista atlanticense Michael Ortega, quien verá aplazado su debut con el Cali por una sobrecarga muscular, por lo que no pudo viajar con la nómina de concentrados.



Sin embargo, con Michael está puesta la ilusión de los hinchas del Deportivo Cali, quienes esperan que pueda recuperarse para verlo de nuevo en las canchas vestido de verde y demostrando ese buen fútbol que practicó cuando jugó con el equipo en las temporadas 2009 y 2010.



Los jugadores Yeison Tolosa y Marco Pérez tampoco pudieron viajar con el verdiblanco a Bogotá. Yeison presentó una molestia muscular; por su parte, Marco está pendiente de pagar una fecha de suspensión.



Esta noche comienza un nuevo semestre y se abre una nueva esperanza para los verdes de Cali.



Datos

Los últimos tres enfrentamientos entre Santa Fe y Cali en Bogotá han dejado un empate y dos victorias a favor del verdiblanco.



El único jugador que no está entrenando con el Deportivo Cali es Jorge Arias, quien sigue realizando su proceso de recuperación por la rotura de ligamento cruzado. Se espera que pueda reaparecer en el mes de octubre.

Posibles formaciones:

Santa Fe: Rodríguez - Porras, Villalba, Torijano, Mosquera - Pico, Serje, Moreno, Arias, Osorio - Ramos.

DT: Hárold Rivera.



Deportivo Cali: De Amores - Angulo, Menosse, Marsiglia, Andrade - Colorado, Valencia, Vázquez, G. Rodríguez - Preciado y Á. Rodríguez.

DT: Alfredo Arias.