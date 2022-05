Deportivo Cali se quedó sin 'Fortaleza': Los 'Azucareros' fueron eliminados de la Copa Colombia 

Un nuevo fracaso sumó el Deportivo Cali tras empatar este jueves 1-1 contra Fortaleza en el estadio Municipal de Techo, en Bogotá, resultado que lo dejó por fuera de la Copa Colombia.



Por los octavos de final, Fortaleza derrotó en el marcador global 4-2 al verde, luego de haberlo vencido como visitante 3-1 en Palmaseca.

Fue un amplio dominador el Cali en los primeros 45 minutos, en los que Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez fueron los hombres más importantes.



Ángelo jugó como 9 definido y como tal logró abrir el marcador en el minuto 9, tras pase de Velasco. El centrodelantero verdiblanco se deshizo de la marca dentro del área y definió con potencia de pierna derecha.



El mismo Ángelo propició más tarde una jugada que pareció falta en su contra, pero el juez no sancionó penal.



En el minuto 35 pudo el Cali marcar el segundo gol por medio de Jhon Vásquez, cuyo remate encontró bien ubicado al meta de Fortaleza.

Sobre los instantes finales del primer tiempo presionó en busca del empate el conjunto local, que tuvo un par de acciones peligrosas contra la valla de Guillermo de Amores.



Para los 45 complementarios, el Cali no pudo seguir con Ángelo, quien había sufrido un golpe. Fue reemplazado por Carlos Lucumí.



Y fue Fortaleza el de la iniciativa, pues aunque el resultado global le servía para avanzar a los cuartos de final gracias al 3-1 que se llevó de Palmaseca, no quería perder el juego en el estadio Municipal de Techo.

Hasta que consiguió la paridad. Fue una jugada por la izquierda en el minuto 65, que supo terminar Adrián Parra al introducir la pelota en el arco verdiblanco, gracias a un centro rasante.



No tuvo el Cali en los 45 complementarios la misma solvencia ni el control del juego que exhibió en el primer tiempo.



Los ‘Azucareros’, por fuera ya de las finales de la Liga y ahora de la Copa Colombia, enfrentarán el jueves próximo a Always Ready por Copa Libertadores, donde tiene chances de ir a la siguiente ronda.