¡Se pone a punto! Teófilo Gutiérrez ilusiona con su aporte al Deportivo Cali

Los hinchas del Deportivo Cali están expectantes por saber la fecha exacta en que Teófilo Antonio Gutiérrez salte a la cancha vestido de verde, pero para que eso ocurra, el delantero barranquillero deberá estar óptimo físicamente.



El atacante, que fue anunciado el pasado viernes, entusiasmó al entorno azucarero, que necesita de urgencia un salto de calidad. Además de la ambición y las ganas que mostró por salir campeón, manifestó que está para darle una mano importante a la nómina con buen juego, asistencia y goles.



El jugador barranquillero iniciará esta semana trabajos de reacondicionamiento físico para estar pronto a disposición del cuerpo técnico.



Ya son tres meses de inactividad para ‘Teo’, quien jugó por última vez el 16 de abril, por la fase previa de la Copa Libertadores con la camiseta de Junior (triunfo 3-0 ante Bolívar de la Paz).



Complicado por una lesión en el tendón de Aquiles, el delantero se encuentra en la fase final de la recuperación, según indicó el médico del club, Gustavo Portela.



En este nuevo reto en su carrera, a sus 36 años, Teófilo dijo con convicción que llegó al Cali para “ayudar al equipo a conseguir la décima”.

Calidad y bagaje para el verde

La contratación del experimentado atacante sacudió el mercado y causó ruido en el fútbol colombiano. Si bien su vínculo con el conjunto azucarero es hasta diciembre, en esta segunda parte del año le podría dar mucho potencial en ataque.



Uno de los entrenadores que conoce a fondo a Gutiérrez es Julio Comesaña, quien lo dirigió varias veces en el Junior. El estratega cree que el Cali acertó en confiar en un delantero con muchas virtudes en lo futbolístico y que se propone a ganar siempre.



“Es un extraordinario jugador de fútbol, uno tiene que saber para qué lo contrata. Si llega a un equipo, es para ser campeón”, dijo Comesaña en diálogo con El Corrillo de Mao.



“Teófilo es un centrodelantero, pero no estático, sabe estar en el área, pero sale a pivotear y a asociarse con los compañeros. Puede enriquecerle los últimos 25 metros de la cancha al Cali”, analizó el técnico de 73 años.



Y en cuanto al comportamiento del atacante, que se ha caracterizado por ser polémico, Comesaña opinó: “hay que respetarlo y cumplirle, no es un corderito que uno lo lleva a cualquier lado, con él no hay que andar con rodeos, hay que hablarle las cosas con franqueza, hay que ayudarlo, rodearlo y exigirle”.



El arribo del futbolista costeño al Deportivo Cali también tiene el plus de la experiencia. Ese aspecto es ponderado por Ánderson Orbes, entrenador de las divisiones menores del equipo verdiblanco.



“‘Teo’ aporta desde la experiencia, eso en cualquier grupo es importante y muy positivo. Ha jugado un Mundial, Juegos Olímpicos, Eliminatorias. Creo que a un club como el Cali, que le apuesta a la cantera, le viene muy bien”, comentó el hijo de Américo Orbes, dedicado a entrenar la categoría Sub-14 del Cali.



Analizando las características del exjugador del Junior, Ánderson indicó que fortalecerá la idea del entrenador uruguayo. “Puede ser muy importante para el juego de la posesión, es que es el modelo que ha defendido Alfredo Arias, el juego asociado. Eso lo hace muy bien Teófilo, jugando desde atrás. Está claro que en este sistema de juego podría jugar como un media punta, ya que Gastón Rodríguez no ha tenido su mejor rendimiento”.



Siendo un referente en el fútbol colombiano, el oriundo del barrio La Chinita de Barranquilla está llamado a imprimirle voz de mando al conjunto verde.



El periodista Óscar Luis ‘Chango’ Cárdenas resaltó que el delantero será clave en el Cali desde lo anímico. “‘Teo’ le puede aportar muchas cosas al Deportivo Cali, la primera es el liderazgo. No hay un jugador que tenga ese liderazgo bien manejado que tiene Teófilo Gutiérrez en la cancha para impulsar a sus compañeros y tratar de contener al adversario. En eso es muy importante el jugador costeño”.



Además, resaltó la labor colectiva en la cancha que ha tenido Gutiérrez en su carrera. “No solamente los convierte, si no que se encarga de abrir espacio, para que su compañero, que en este caso es Preciado, se encargue de convertir”.



Sus brillantes actuaciones en Junior, Racing, River y en la Selección Colombia le dan a Teófilo Gutiérrez los suficientes pergaminos para que sea figura con el equipo azucarero.



“El Cali da un salto de calidad al contratar un jugador de esta clase, independientemente de la edad que tiene, marca la diferencia. No hay un futbolista de esta condición en el equipo y le cae muy bien en este momento de crisis”, argumentó el periodista Jorge ‘Flaco’ Giraldo.



Además, advirtió que debe saber manejar su temperamento, ya que en ocasiones anteriores le ha jugado una mala pasada. “El problema de él son sus comportamientos; si él sabe controlarse, aportará mucho”.



Un nuevo capítulo en su extensa carrera escribirá Teófilo Gutiérrez, quien espera ponerle su mejor perfume a la camiseta verdiblanca.