¡Se palpita el clásico 292! Deportivo Cali y América, con altas para el duelo vallecaucano

Juan Carlos Pamo

Los locales no ganan hace cuatro fechas. Los visitantes vienen de su segunda victoria en línea. Pero clásico es clásico. Y la historia que escribirán este jueves Deportivo Cali y América, por la fecha 12 de la Liga colombiana, seguramente será distinta a todas las anteriores. Y más, si ambos equipos recuperan hombres importantes.



Los ‘Azucareros’ y los ‘Diablos’ se encontrarán en la casa verdiblanca en el clásico número 292 de la Liga con realidades opuestas. Mientras que el Cali es puntero del campeonato con 23 unidades, América marcha en el puesto 10 con 15 puntos, a 2 de la octava casilla, donde cierra el grupo de los equipos parcialmente clasificados.



Pero más allá de los números, ambas escuadras tendrán significativas recuperaciones para este juego y ese dato anuncia emoción.

Vuelven Vásquez y Angulo

Este martes, en rueda de prensa, el técnico uruguayo Alfredo Arias confirmó que el Cali tendrá disponibles al lateral Juan Camilo Angulo y al atacante Jhon Vásquez, ausentes en varios juegos por lesión.



Arias no precisó si los dos jugadores serán titulares o irán al banco, pero contar con ellos en la convocatoria ya es un punto alto para los locales.



A esas dos incorporaciones hay que sumar la del arquero uruguayo Guillermo de Amores, que viene de pagar una fecha de sanción.



El sábado en Manizales, el Cali empató 0-0 contra el Once Caldas, en uno de sus juegos más discretos ofensivamente, en el que denotó justamente la falta de profundidad en el ataque. Profundidad que suele llegar con el desborde, las diagonales y las gambetas de Vásquez.



Sobre la ‘empatitis’ que arrastra el Cali, Arias argumentó que “todos los equipos queremos ganar”, pero agregó que también es meritorio “no perder”.



“Ganar cada día es más difícil y no solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol del mundo”, precisó el entrenador charrúa.



Con respecto al clásico del jueves, dijo que enfrentará al bicampeón de Colombia y que su equipo “tendrá que hacer mejor las cosas si quiere ganar”.



En la rueda de prensa también estuvo el delantero Marco Pérez, quien dijo que marcar goles es su reto, al igual que el de Ángelo Rodríguez.



“Nos quedamos siempre con Ángelo entrenando definición en los entrenamientos”, subrayó el atacante, quien espera anotarles este jueves a los ‘Diablos’.

Ramos y Duván

Por el lado de las toldas rojas, los escarlatas recuperarían para el duelo en Palmaseca a sus atacantes Adrián Ramos y Duván Vergara.



Los dos jugadores serían confirmados o descartados en la rueda de prensa que entregue el técnico Juan Cruz, pero se sabe que ambos ya han hecho fútbol en los entrenamientos.



‘Adriancho’ y Duván arrastran lesiones que les han impedido estar en los últimos juegos y el departamento médico y el preparador físico del América han trabajado intensamente con los dos atacantes para tenerlos en condiciones que les permitan reaparecer ante el eterno rival de patio.



De contar con ellos, Cruz deberá decidir si envía al banco a Steven Lucumí, titular en los dos juegos más recientes de los ‘Diablos’ y quien apenas se está poniendo a tono futbolísticamente en la Liga.



Además, Aldaír Rodríguez o Díber Cambindo, quienes vienen ocupando las posiciones de delantero centro, tendrían que darle paso a Ramos.



A quien no le alcanzaría para estar en el duelo es al lateral Cristian Arrieta, por lo que el técnico Cruz apostaría nuevamente por esa zona con Daniel Quiñones, quien ocupara esa posición en el triunfo del domingo 1-0 sobre Pereira.



La estrategia de Cruz también dependerá de si en el mediocampo apuesta por una primera línea de tres más defensiva que ofensiva, teniendo en cuenta que estará de visita en un feudo donde la última vez el América fue derrotado 2-1, el 8 de febrero del 2020, cuando la pandemia del coronavirus empezaba a amenazar en el país.



Como sea, el hincha americano querrá ver en la nómina titular a Yesus Cabrera, de gran campaña con los escarlatas esta temporada, al ser el goleador rojo con cuatro anotaciones.

¿Qué podrá pasar en el clásico?

Para el periodista Marino Millán, los clásicos son partidos muy especiales y se marginan del contexto de la Liga. “América aún no se mete a los ocho y Cali tiene unos bajones inesperados, a pesar de ser el líder. En los dos equipos han sido clave sus arqueros y las delanteras han carecido de efectividad. Se inclinaría uno por pensar en un 0-0, pero en un clásico todo puede pasar”, expone Millán.



Un concepto similar tiene su colega Óscar Rentería: “Si tenemos en cuenta que el Cali está de primero, debe ser el ganador, pero en los clásicos no hay favoritos y suele ganarlos el que mejor los juegue. Sin embargo, hay algo en lo que se parecen los dos equipos y es que en las últimas fechas vienen siendo figuras sus arqueros, lo cual no es bueno para ninguno. Mi pronóstico es el empate”.



Jorge Enrique Giraldo también habla de un equilibrio. “Aunque América

viene de dos triunfos y Cali de cuatro empates, veo parejo el duelo. Los dos equipos tienen problemas de definición y ninguno vende todavía la seguridad que necesita un campeón. América recupera a Ramos y Vergara, y Cali tendrá a Vásquez y Angulo, pero falta ver si estos jugadores llegan con buen nivel competitivo después de las lesiones”.



La presencia de hombres importantes en ambas nóminas promete un buen partido. El jueves, pasadas las 10:00 de la noche, se sabrá quién salió vencedor en el primer clásico de la temporada. O si ese equilibrio que se palpó previamente persiste.