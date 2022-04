¿Se equivocó? Lo que dijo Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, después del empate ante Junior

Deportivo Cali tenía prácticamente los tres puntos en el bolsillo, y en tiempo de reposición un gol de Miguel Borja le dio el empate al Junior en Palmaseca.



Los cambios implementados por el técnico Rafael Dudamel resintieron el funcionamiento del equipo, ya que ingresó varios jugadores a la zona defensiva, lo que hizo que Junior se le fuera encima.



Esa situación fue analizada por Dudamel, quien reconoció que se equivocó con algunos movimientos.



“Puedo decir que me precipité, me equivoqué al pasar al 5-4-1 muy temprano. Hay manejos internos nuestros, pero queda la satisfacción de la entrega del grupo”, dijo el técnico azucarero.



Y agregó que "Asumo la responsabilidad, me equivoqué en las variantes pero eran situaciones que sí o sí me obligaban a hacerlo".



Dudamel se mostró dolido porque el equipo tenía prácticamente los tres puntos asegurados: "Se nos va el triunfo a falta de 2 minutos pero me quedo con lo valioso que fue el esfuerzo que hicieron los muchachos".



Deportivo Cali se alista ahora para enfrentar la semana que viene a Corinthians, por Copa Libertadores.