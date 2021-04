Deportivo Cali: lo que dijo Alfredo Arias tras la clasificación a playoffs

Alejandro Cabra Hernandez

Mucho menos tenso que en otras ocasiones, Alfredo Arias festejó el triunfo de Deportivo Cali ante Atlético Nacional que le permitió a los azucareros clasificarse a las finales de la Liga I 2021.



"Tengo felicidad felicidad por mis jugadores, por el club. Creo que no ha cambiado mucho lo que hacemos en la cancha. Estábamos a tres puntos de los primeros y hoy estamos iguales con ellos y le ganamos a un rival que tiene buenos jugadores y buen técnico. Otras veces lo merecimos y no pudimos ganar y ahora sí lo hicimos", señaló el charrúa.



Añadió que "Le ganamos a dos equipos que prácticamente estaban clasificados. Logramos ganar dos partidos que merecimos ganar, esa era nuestra deuda y castigo. El objetivo era clasificar entre los ocho. Ojalá que estemos todos sanos para afrontar las finales cuando toque, suerte que no tuvimos el año pasado".



Por su parte, el mediocampista Jhojan Valencia dijo que "sabíamos que iba a ser un partido de proponer. Siempre salimos a hacer lo que trabajamos en la semana y ahora se nos dio".



Sobre el objetivo del semestre, Valencia no dudó en afirmar que: "Siempre nos hemos trabajado para ser campeones. Vamos paso a paso. El equipo viene bien, en alza".