¡Se acabó la maldición! Deportivo Cali derrotó al Pasto y festejó su primer triunfo en la Liga

Ese abrazo con que Teófilo Gutiérrez y Máyer Candelo celebraron el segundo gol pareció ser el comienzo de una nueva historia, en la que el Deportivo Cali se olvidó de la desgracia y consiguió su primera victoria en esta liga después de once partidos.



Lástima que el estadio haya estado vacío en las gradas, porque los pocos hinchas que han creído en el equipo debieron ser testigos de esta victoria 2-0 sobre Deportivo Pasto, que saca por fin al Cali de la cola de la tabla y lo deja con 8 puntos, a 8 del octavo lugar. ¿Se puede clasificar? ¿Por qué no? Esto es fútbol, dirán muchos.



Lo cierto es que los ‘Azucareros’ pudieron festejar este miércoles en la noche, luego de días tensos, muy tensos, en los que Máyer pudo irse del banco, pero finalmente recibió el respaldo del comité ejecutivo, cuya cabeza, Luis Fernando Mena, también amenazó con dejar la institución, que arrastra una severa crisis financiera y busca inyecciones para seguir respirando.



Contra Pasto —partido aplazado de la séptima fecha—, fue evidente la superioridad del Cali, con un juego distinto al que había mostrado a lo largo del torneo. Con orden, concentración, dinámica y volumen ofensivo.



Apenas comenzaba el partido y ya Juan José Mina inquietaba la defensa del Pasto, con una incursión que desencadenó un penal, pero tras revisión del VAR fue reversada la decisión.



Sin embargo, los goles no tardarían. El que abrió la cuenta fue Carlos Lucumí, que consiguió su primera diana con los verdiblancos al embocar con categoría un balón que le sirvió Kevin Velasco. Era el minuto 19 y ya había anunciado con un cabezazo que quería romper la red.



El propio Lucumí puso el segundo gol. Teófilo Gutiérrez le entregó la pelota, Lucumí se la retornó y el barranquillero no perdonó, definiendo a un costado ante la impotencia del arquero Diego Martínez.



El gol lo celebró ‘Teo’ con un carrerón en busca del técnico Máyer Candelo, a quien abrazó y cargó, evidenciando con ello que los enfrentamientos quedaron atrás y que ahora están empujando el mismo barco. Transcurrían 34 minutos del partido.



En el minuto 46 pudo llegar el tercero. Lucumí elevó la pelota tras recibir un limpio pase que lo dejó mano a mano con el arquero. Ese trío que armó con Kevin y Teófilo en la primera mitad del partido fue letal.



Los 45 minutos restantes tuvieron un comienzo previsible, con la reacción del Pasto en busca del descuento y el empate, y por eso se arrimó con mayor peligro que antes, pero sin construir una jugada clara de gol. Los jugadores del Cali mantenían el orden y la tranquilidad, a la espera de sacudirse para hacer valer la ventaja y obtener la primera victoria de esta liga.



Teófilo y Kevin se perdieron un poco. También Lucumí, quien fue relevado por Yony González, que regresó de una lesión.



En el minuto 73 se fue expulsado por doble amarilla Fabry Castro y el Cali debió recomponer su línea del mediocampo. Entonces, Máyer envió al terreno a Jimmy Congo, que también reaparecía después de varios partidos, y sentó a Kevin Velasco.



Al final, el 2-0 dejó al Cali con otro semblante. Con la alegría en los rostros de los jugadores, como se vio al término del partido. Un triunfo que anuncia, quizás, nuevos vientos y anima a toda la familia verdiblanca a seguir remando.



En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, contra Atlético Nacional, será la próxima estación de los ‘Azucareros’, que llegarán motivados a ese juego de la Liga. Lo que venga en adelante dependerá de la manera como asimilen el cuerpo técnico y los jugadores la victoria de este miércoles.

Datos

Teófilo Gutiérrez regresó al equipo después de pagar dos fechas de sanción y sostener enfrentamientos con el técnico Máyer Candelo, situación que ya quedó en el olvido.



El lateral Juan José Mina se fue lesionado y tuvo que ser reemplazado por Aldaír Gutiérrez.



El delantero Carlos Lucumí marcó su primer gol con el Cali, luego de seis partidos en los que ha tenido oportunidades. Tiene 19 años y es nacido en Cali. Es potente y rápido.