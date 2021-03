Deportivo Cali Santa Fe

Francisco Henao

Cuando todo parecía enredado, un golazo del volante Andrés Colorado le dio la igualdad (1-1) al Deportivo Cali este domingo frente a un durísimo Independiente Santa Fe.



El joven mediocampista, que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo del amonestado Jhojan Valencia, cazó un balón en le medialuna y le metió un derechazo potente para vencer al portero Leandro Castellanos y salvar el invicto de los verdiblancos, que no tuvieron el mejor de sus partidos.



Los dirigidos por Alfredo Arias, de esta manera, sumaron su tercer empate en línea luego de las igualdades frente a Alianza Petrolera y Medellín, y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con 22 puntos.



Deportivo Cali sabía que enfrentar a Santa Fe no iba a ser fácil, porque los cardenales suelen jugar bien como visitantes, siempre proponiendo fútbol ofensivo.



Y eso lo iban a demostrar los bogotanos desde el inicio del partido, ya que a los 17 minutos se fueron en ventaja gracias a un penal muy bien ejecutado por Sherman Cárdenas, luego de que Wilmar Roldán sancionara una mano en el área de Darwin Andrade.



Los verdes, que por disposición táctica siguen jugando con dos ‘nueve’ como Marco Pérez y Ángelo Rodríguez, no encontraban espacios y se tardaron 31 minutos en disparar a portería gracias a un remate de tiro libre de Jorge Arias que atajó bien Castellanos.



En los instantes finales del primer tiempo el Cali se acercó con disparos débiles de Andrés Arroyo y el árbitro le anuló un gol a Pérez por fuera de juego.



En el complemento, Alfredo Arias movió el banco y mandó a la cancha a Velasco, Ramos y Colorado para darle movilidad al equipo.



Y fue precisamente Colorado el que le dio la igualdad al equipo con ese gran remate producto de un mal despeje de la defensa santafereña.



Al Cali le venía costando ganar los rebotes, y en esa anotación, que llegó al minuto 62, el volante estuvo muy atento para rematar.



Sin embargo, el equipo caleño quedó diezmado después por la expulsión del arquero uruguayo De Amores, quien derribó fuera del área a Jorge Ramos, quien se iba a enfilar hacia la portería.



Con todo y eso, los azucareros pudieron ganar gracias a un gol de Velasco, pero el arbitraje invalidó la anotación por un nuevo fuera de juego.

Estadio: del Cali.

Árbitro: Wilmar Roldán.

Formaciones

​

Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Hárold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jojhan alencia, Carlos Robles, Andrés Arroyo, John Vásquez, Ángelo Rodríguez y Marco Pérez.

Cambios: Colorado, Velasco y Ramos por Valencia, Andrade y Arroyo (53), Acevedo por Rodríguez (73), Balanta por Pérez (82).

Expulsado: De Amores (72).

DT: Alfredo Arias.



Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeison Palacios, Dairon Mosquera, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Shérman Cárdenas, Kelvin Osorio, John Arias y Jorge Ramos.

Cambios: Pérez por Giraldo (69), Seijas por Arias (77).

DT: Hárold Rivera.



Goles: 0-1: Cárdenas (17). 1-1: Colorado (63).