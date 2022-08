Deportivo Cali responde a pedido de Acolfutpro de que se le suspenda reconocimiento deportivo

Deportivo Cali respondió a la solicitud que hizo al ministerio del Deporte la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), de que le suspendan el reconocimiento deportivo por el no pago de las obligaciones laborales.



El cuadro azucarero, a través de un comunicado, dijo que las obligaciones salariales no tienen mora de más de 60 días, por lo que no afectarían la vigencia del reconocimiento deportivo de la institución.



"El Comité Ejecutivo viene trabajando rigurosamente con el objetivo de estar al día lo más pronto posible con todos los empleados de la institución", dijo el Deportivo Cali, que de paso agradeció por la comprensión a la difícil situación que atraviesa.



Acolfutpro había enviado un comunicado al ministerio del Deporte pidiendo "La suspensión del reconocimiento deportivo del

Deportivo Cali por incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales con su plantel de futbolistas profesionales, con mora superior a 60 días (Art. 8 Ley 1445 de 2011)".