Deportivo Cali regresó al grupo de los clasificados y su calendario es 'cómodo'

El triunfo 2-0 del miércoles sobre Patriotas dejó perfilado al Deportivo Cali de cara a la clasificación para los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los azucareros llegaron a la octava casilla con 24 puntos y depende de su propio esfuerzo para mantenerse en el grupo de los ocho.



Deportivo Cali está cerca de los equipos que tiene arriba en la tabla como Alianza Petrolera, Envigado y Junior, pero deberá tener también mucho cuidado porque detrás suyo vienen Santa Fe con 23 puntos, y Jaguares y Bucaramanga con 22.



El reto del equipo es seguir mejorando para evitar sorpresas en este remate de primera fase, que va seleccionado los equipos con aspiraciones serias de clasificar.



“La única forma de seguir mejorando es con trabajo, no hay otra; eso está dentro de la cancha en lo físico, táctico y en la fortaleza mental. No nos conformamos, nuestro techo está muy alto, el grupo está compacto y convencido de que podemos seguir sumando”, precisó el técnico Rafael Dudamel, quien se ha mostrado muy optimista con lo que viene para su equipo.



Próximos partidos

El 1 de noviembre el Deportivo Cali visitará en el Plazas Alcid de Neiva al Atlético Huila, onceno que ya tiene 'cupo' asegurado en la B el próximo año.



Lo bueno para el elenco verdiblanco es que en esta jornada se medirán equipos que están adentro, pero sin nada asegurado, con otros que buscan meterse en el grupo de los ocho.



Es decir, se presentarán duelos entre rivales directos como Bucaramanga-Envigado, Medellín-Pereira, América-Alianza Petrolera y Quindío-Santa Fe.



En la fecha 18 el Deportivo Cali será local ante el Deportes Quindío, mientras que en la penúltima irá al campo de Jaguares en Montería, para terminar en su estadio ante un equipo eliminado hace rato como el Once Caldas.