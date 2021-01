¡Refuerzos azucareros! Deportivo Cali presentó sus caras nuevas para la temporada 2021

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali presentó este jueves en sociedad a sus nuevas caras para la temporada 2021.



El arquero uruguayo Guillermo de Amores, el zaguero central Jorge Arias, el volante Carlos Robles, así como los delanteros Michell Ramos y Marco Pérez se vistieron con los colore verdiblanco e ilusionan con grandes logros para la escuadra caleña.



El elenco azucarero afrontará varios frentes esta temporada por lo que la idea de sus directivos es armar una buena columna vertebral para ser protagonista en todas las competiciones.



El Cali disputará la Liga colombiana, la Copa Colombia y la Copa Suramericana en el 2021.



“Es un placer estar en este equipo y me siento afortunado que se hayan fijado en uno. Espero poder realizar una muy buena temporada y conseguir títulos con el club”, comentó De Amores, cancerbero charrúa de 26 años que procede del Fénix de su país y llegará por pedido expreso del entrenador Alfredo Arias a ocupar el lugar dejado por David González, quien decidió retirarse de la actividad profesional.



Otro de los que se vestirá por primera vez con la camiseta verdiblanca es el defensor vallenato Jorge Arias, quien viene de militar en el Olimpia de Paraguay.



“Decidí venir al Cali porque es un gran club y me abrió las puertas para regresar al país. El objetivo principal en este semestre es ser campeón y nosotros los refuerzos debemos esforzarnos para ello”, indicó Arias.



Una de las expectativas altas para los hinchas del Cali es la presencia del mediocampista Carlos Robles, quien viene con muy buenos antecedentes del Deportes Tolima.



“El Cali representa mucho para esta ciudad. El único objetivo que nos hemos trazado es salir campeones, no será fácil pero para eso estamos trabajando desde ahora”, explicó Robles.



Los verdiblancos comenzaron el lunes pasado sus labores de pretemporada luego de concluir a finales de diciembre una temporada atípica al disputar el pasado 29 de diciembre el juego ante Millonarios donde se obtuvo el tiquete a la Suramericana.



La escuadra caleña reforzó su ataque y por ello se fijó en delanteros como Marco Pérez y Michell Ramos.



Marco, de amplia experiencia en el rentado nacional y en el balompié del exterior. “El año pasado este equipo jugaba muy bien. Vengo para aportarle al equipo mi experiencia, acompañar a Ángelo (Rodríguez) que es un goleador y que al final podamos salir campeón”, apuntó Pérez, quien viene de jugar en Al-Raed de Arabia Saudita.



El atacante de 30 años volverá a conformar dupla de ataque con Ángelo, quienes fueron protagonista en el pasado con Deportes Tolima donde alcanzaron un título.



El último refuerzo en ser presentado este jueves fue el delantero Michell Ramos, de 22 años, de buen paso por el Cúcuta Deportivo en la campaña pasada.



“Esta institución por lo grande que es debe pelear en todos los torneos donde participe. Nos estamos preparando de la mejor manera y con la base de la plantilla que quedó del año pasado, vamos a hacer una excelente campaña”, puntualizó Ramos.

Deportivo Cali seguirá con la puesta a punto para el inicio del campeonato que será el próximo 17 de enero donde los verdiblancos debutarán ante Jaguares, compromiso que se efectuará en la cancha del estadio en Palmaseca.