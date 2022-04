Rafael Dudamel: "Siento una gran vergüenza y esto acorta mis días en el club"

Deportivo Cali sufrió una nueva derrota en la Liga, luego de caer frente a Rionegro 1-0 en Palmira por la fecha 17 del campeonato.



La inconformidad por parte del hincha verdiblanco se notó en las tribunas. Pocos asistieron al compromiso, pero se hicieron sentir contra la mala gestión del vigente campeón del fútbol colombiano.



Al final del juego fue el técnico Rafael Dudamel quien dio la cara a los medios de comunicaciones y expresó su tristeza por la paupérrima campaña liguera.



"Anímicamente no ha sido el mejor estado, nos invade una vergüenza enorme por estás derrotas. Nuestra única carta de presentación ante el hincha deben ser los triunfos y no lo estamos logrando", comentó el DT venezolano.



Acerca del desarrollo del juego donde tuvieron la ventaja de un jugador más que el rival, pero que no aprovecharon, manifestó: "Son momentos que son demasiados amargos, el partido estaba muy parejo y recibimos el gol de Águilas y cambia todo".



Sobre su continuidad como entrenador del Deportivo Cali indicó: "Todos estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club y yo soy consciente de eso".



Por lo pronto, el Cali viajará mañana a territorio boliviano para prepara lo que será su tercera salida en la Copa Libertadores frente a Always Ready