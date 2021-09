Rafael Dudamel: "Si seguimos en esta línea  podemos estar entre los ocho"

A pesar de la derrota en el clásico vallecaucano ante el América, este sábado en Palmaseca, el nuevo entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, mostró optimismo por el rendimiento del equipo para lo que viene.



"La demostración del equipo tanto en el primer tiempo como en el segundo me deja optimista, me voy convencido que si seguimos en esta línea vamos a entender que podemos estar entre los 8 y alcanzar muchos triunfos", dijo el técnico venezolano.



El estratega esperaba tener un mejor debut en el banco de los verdes, se refirió a las opciones claras que tuvieron para convertir, pero reconoció que deberán mejorar para convertir.



"Nos falta afinar la finalización para poder ver el fruto de los partidos que son los goles", dijo Dudamel.



"El resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos y cuando vemos la tabla de posiciones digamos que no podemos estar felices. Sin embargo, me quiero quedar con el contenido del juego, intensidad, volumen de juego", agregó.



Por último, Dudamel evitó exponer a sus dirigidos ante los interrogantes. "Jamas voy a exponer a mis jugadores, ellos tienen toda mi confianza y lo que hay que corregir lo haremos en la interna".