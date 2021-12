Rafael Dudamel: "Para nosotros es un privilegio poder tener a Teófilo y disfrutarlo al máximo"

Deportivo Cali sigue en carrera para llegar a la final del fútbol colombiano y en la noche del sábado dio un golpe de autoridad, luego de vencer al Atlético Nacional 3-1 como local.



Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del partido por su doblete y por haber sido el futbolista más desequilibrante del terreno de juego, lo que permitió ganar un compromiso que el Cali jugó con 10 hombres por 70 minutos.



El técnico Rafael Dudamel habló al final del compromiso sobre la victoria de su equipo y el buen momento que viven sus dirigidos: "Teníamos todo muy claro para esta noche, lo vivido contra Deportes Quindío nos sirvió de experiencia. Agradecemos siempre a Dios porque nos mantiene muy humildes. Ha sido un partido hermosísimo por nuestra gente, para nuestra gente".



La importancia de 'Teo' Gutiérrez: "Lo de Teófilo Gutiérrez es muy sencillo, es un jugador diferente, no me voy a cansar de decirlo y de reconocerlo. Para nosotros es un privilegio poder tenerlo y disfrutarlo al máximo. Él sabe lo que necesita el equipo y sus compañeros".



El comportamiento luego de la expulsión: "La parte táctica y estratégica es una herramienta adicional. El tener un horizonte claro hacia donde vamos es fundamental. Aún con 10 futbolistas el equipo se mantuvo bien, compacto".



Ya sienten cerca la final: "Hemos sacado una gran ventaja a nuestros perseguidores pero esto no está liquidado, hay que seguir, tenemos 9 puntos en disputa y necesitamos hacer 4 o 5 más".