Rafael Dudamel: "Nuestro equipo fue muy aplicado en la cancha y hemos madurado"

Deportivo Cali dio el golpe sobre la mesa en el grupo E de la Conmebol Libertadores y debutó derrotando a Boca Juniors 2-0 en la cancha del estadio de Palmaseca.



En el primer tiempo se vio un compromiso muy discreto, poco fútbol y las constantes faltas evitaron que el juego fuera fluido para ambos equipos.



Sin embargo, en la etapa complementaria las cosas cambiaron para bien en el equipo verdiblanco, que con movilidad y con mayor vocación ofensiva le hizo daño al 'xeneize' y le terminó ganando el partido.



Muy sonriente al final se vio al técnico Rafael Dudamel, quien en la conferencia de prensa manifestó: "Nuestro equipo fue muy aplicado e inteligente, con el pasar de los partidos hemos madurado. Lo que hicimos hoy fue fantástico y ya lo habíamos trabajado, nada es improvisado".



Sobre el hecho de que el venezolano haya estado como jugador y entrenador en las dos únicas victorias del Cali frente a Boca, dijo: "Ganarle a Boca Juniors como jugador y como director técnico me enorgullece".



Igualmente, indicó que esta victoria no los saca del objetivo de buscar la clasificación en la Liga colombiana: "Quiero decirle a los hinchas que no estamos eliminados de Liga y haremos todo nuestro esfuerzo posible para hacer lo mejor, ya estamos pensando en el partido ante Junior de Barranquilla".



El equipo verdiblanco visitará el próximo 13 de abril a Corinthians, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.