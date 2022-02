Rafael Dudamel: "Me voy tranquilo más allá de no haber ganado pues las sensaciones son buenas"

Deportivo Cali no pudo pegar primero e igualó en el primer juego de la final de la Superliga frente al Deportes Tolima 1-1, en la noche del miércoles.



Los azucareros tuvieron un buen primer tiempo donde dominaron a los visitantes, pero para la etapa complementaria sufrieron el juego y terminaron recibiendo un gol.



Al final del juego habló el técnico Rafael Dudamel, quien respondió a los interrogantes posterior a la igualdad de su equipo frente al Tolima.



Balance del juego: "El balance para mi es positivo desde todo unto de vista, en el primer tiempo hicimos merito para ganarlo, por la actitud, el orden. Me voy tranquilo, más allá de no haber ganado, las sensaciones son buenas".



¿Justo el marcador?: "Hemos salido muy buen librados de los primeros 90 minutos de la final. Ha sido un partido bien atractivo, digno partido de los campeones".



¿Por qué cambió tanto el equipo de un tiempo a otro?: "El equipo cambio para el segundo tiempo porque sufrimos el desgaste del partido. El equipo estuvo muy compacto y muy solido".



¿Qué le pareció el arbitraje?: "Yo no soy opinologo, respeto lo que dice mi colega y tendrá sus razones. Para mi el arbitraje lo hizo un poco accidentado, sobre todo en el primer tiempo, me quedan las dudas en el gol de 'Teo', pero contra lo ya sancionado no se puede hacer nada".