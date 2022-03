Rafael Dudamel: "Este manoseo va a encontrar un nivel de respaldo y responsabilidad en el grupo"

Directivos y cuerpo técnico del Deportivo Cali manifestaron enérgicamente su voz de protesta por la sanción de su capitán Teófilo Gutiérrez por parte de la Dimayor, lo que hace que el hombre más importante del elenco verdiblanco se pierda el clásico contra América este sábado en el estadio azucarero, por la fecha 10 de la Liga colombiana.



Teófilo fue sancionado con dos fechas y una multa económica de dos millones de pesos por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, supuestamente por provocar a la afición del Deportes Tolima en el duelo de la Superliga que jugaron ambos equipos recientemente.



De acuerdo con el boletín de sanciones, ‘Teo’ les mostró la camiseta del Deportivo Cali a los hinchas del conjunto pijao una vez terminó el partido y cuando se dirigía al vestuario. En consecuencia, el barranquillero se perderá el clásico del sábado ante América y el siguiente frente al Atlético Bucaramanga.



Rechazo total

En rueda de prensa realizada ayer, el vicepresidente del Cali, Luis Fernando Mena, manifestó en nombre del Comité Ejecutivo su inconformidad.



“Ya se le mandó un comunicado a la Dimayor. Estamos preocupados porque al Deportivo Cali no lo están midiendo de la misma forma que a los demás, hay discriminación en el criterio para juzgar”, expresó el dirigente.



Mena hizo referencia a una situación que hubo con el técnico del Tolima, Hernán Torres, en el juego de ida de la final de la Superliga en Palmaseca.

“Cuando el profesor Torres provocó a la tribuna, no fue sancionado; fue sancionada nuestra tribuna. Aquí están perjudicando al Deportivo Cali, al fútbol, a la Dimayor con estas decisiones”.



El Vicepresidente verdiblanco aprovechó para hacer un llamado a la afición: “Yo a la hinchada caleña le digo: llenemos el estadio el sábado para que nos hagamos sentir y nos pronunciemos por lo que está pasando con nuestro Deportivo Cali. Me duele como directivo y patrocinador del club”.



La voz del técnico

E técnico del campeón colombiano, Rafael Dudamel, también elevó su voz de rechazo al castigo contra el capitán azucarero.



“La sanción de ‘Teo’ ha trastocado todo. Se notifica el miércoles en la noche, justo antes del entrenamiento más importante. Ya realizamos la apelación, nuestra dirigencia se ha manifestado y sentó opinión sobre lo que está ocurriendo”.



“Las adversidades nos hacen más fuertes y este manoseo va a encontrar un nivel de respaldo y responsabilidad en el grupo que nos va a permitir superar esta dificultad”, agregó el entrenador del Deportivo Cali.



El árbitro

Además de la inconformidad por la sanción contra ‘Teo’, Dudamel mostró también su preocupación por la designación del árbitro para el clásico.



“Solo me preocupa del partido del sábado un nombre: Carlos Betancourt, que no nos vaya a dañar el partido, como ya lo hizo con un penal inexistente en un clásico y un gol válido anulado a Ángelo Rodríguez”, precisó el entrenador azucarero.



“Invitamos a Carlos Betancourt a que con profesionalismo y transparencia venga a dirigir y demuestre que está preparado”, finalizó.