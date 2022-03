Rafael Dudamel: "Debo felicitar al grupo de jugadores por la valentía de venir aquí y dar la cara"

Deportivo Cali sufrió una nueva derrota en el campeonato. Esta vez frente al América de Juan Carlos Osorio en el clásico vallecaucano disputado en Palmaseca.



Mucho sin sabor en el equipo verdiblanco, pues no se pudo remontar el 1 a 0 pese a tener dos jugadores de más durante todo el segundo tiempo, debido a las dos expulsiones que sufrió el escarlata en la etapa inicial.



Frente a la expectativa de lo que iba a decir el técnico Rafael Dudamel, la sorpresa la dieron el grupo de jugadores que se aparecieron en la conferencia de prensa para tomar la vocería de la misma.



"Bueno venimos a colocar el pecho a la situación, pedir excusas al hincha por los resultados, debemos de seguir trabajando. El profesor Rafael Dudamel no tiene nada que ver en esto", dijo Michael Ortega, capitán del Deportivo Cali esta noche.



"Respaldamos al 'profe' Dudamel 100%. En el segundo tiempo llegamos y llegamos, pero no tuvimos la claridad. Hay que tener un poco más de suerte en el fútbol. Mucha gente de afuera no está dando buena energía, muchos que quieren que nos vaya mal. No sé qué tienen contra nosotros, el país esta vuelto nada y el fútbol no puede salir con cuestión de esas. Hay que seguir trabajando", puntualizó Ortega.



Otro que tomó la vocería fue John Vásquez, quien dijo: "Nosotros somos culpables, esto no es de entrenador ni nada. Somos responsables de lo que esta pasando y vamos a luchar hasta el final".



Luego de estas intervenciones llegó el técnico Rafael Dudamel, quien de inmediato tomó el micrófono y agradeció el gesto por parte de sus dirigidos.



"Este es un acto de profesionalismo y valentía que han tenido los jugadores de venir a la RP. Hoy hemos perdido un clásico y sabemos el dolor que genera en nuestra gente. Debo felicitar a este grupo por su valentía", comentó el entrenador venezolano.



Acerca del desarrollo del segundo tiempo y las críticas por no haber remontado el marcador con la ventaja de jugadores en cancha dijo: "Ellos tuvieron coraje para defenderse como gato patas arriba y a nosotros nos falto lucidez para encontrar el camino. Hay que poner el pecho a las criticas".



Sobre la falta de regularidad en el campeonato y la cantidad de derrotas en estas primeras 10 fechas manifestó: "Son comparaciones muy distantes, momentos diferentes del equipo, sufriendo muchas modificaciones. Fuimos muy superiores, lo único que nos falto fue la tranquilidad para encontrar el empate. Matemáticamente no estamos eliminados".



Deportivo Cali sigue ubicado en las últimas posiciones de la Liga colombiana y ahora deberá ganar casi que todos los partidos que le restan, si quiere clasificar a los cuadrangulares finales.