Rafael Dudamel: "Asprilla es un jugador con calidad, pero habría que analizar su llegada"

Deportivo Cali está a seis días de comenzar la defensa de su título como campeón del fútbol colombiano, cuando este domingo se enfrente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, a las 6:10 de la tarde.



El técnico Rafael Dudamel habló para los medios de comunicación a propósito del equipo que está armando para la temporada 2022, donde tendrá competencias como la Liga, Superliga y la Conmebol Libertadores (fase de grupos).



"A medida que va avanzando el tiempo es donde vamos teniendo una idea de qué objetivo es que podemos alcanzar y centrarnos. Queremos dar una excelente presentación en todos los torneos", expresó el venezolano.



Sobre la posibilidad de traer al delantero Yaser Asprilla, figura con Colombia en el juego frente a Honduras dijo: "Es una posición que la tenemos ya muy poblada con Teo, Michael Ortega y Luna, es es nuestro protector e interés proyectar. Habría que analizar su llegada. No dudo de su calidad, pero si hay que pensar en eso".



Igualmente, destacó el trabajo de Harold Preciado en el amistoso con selección: "Nosotros le dijimos que fuera y jugara con toda la calidad que él sabe. Le dijimos que pusiera al técnico a pensar para que lo tome en cuenta. Para mí lo ha conseguido".



Sobre la llegada de más jugadores, afirmó: "Todavía me hace falta una pieza en el rompecabezas que necesito para enfrentar los cuatro torneos. Con esa pieza quedó ya listo".



Deportivo Cali ha confirmado por el momento al mediocampista chileno Sebastián Leyton y al delantero Harold Santiago Mosquera. Entrenan con el equipo a la espera de ser presentados los jugadores Aldair Gutiérrez, lateral derecho que viene del Pereira y Miguel Nazarit, defensor central del Once Caldas.