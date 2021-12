"Quiero ser campeón con el Deportivo Cali": Teófilo Gutiérrez

El miércoles pasado, cuando se disponía a abordar el bus que lo llevaría del estadio Metropolitano de Barranquilla al hotel con sus compañeros del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez por poco se sube al vehículo del Junior. El grito de uno de sus admiradores lo alertó y ‘Teo’ corrigió el rumbo en medio de risas y gestos de agradecimiento con su mano derecha en alto.



En redes sociales no pasó desapercibida la anécdota y algunos comentarios dijeron, jocosamente, que se trataba de un ‘guiño’ del hijo más querido del barrio La Chinita para regresar al equipo de sus amores. Pero Teófilo, también con algo de gracia, responde del otro lado de la línea telefónica que no lo hizo con ninguna intención. Y que fue, simplemente, resultado de una leve distracción.



‘Teo’, quien se desligó a mitad de año de los ‘Tiburones’ y casi de manera accidental firmó con el Cali, sabe que su bus es verde ahora y que en él quiere llegar a la final de la Liga colombiana, para buscar un título más en su larga trayectoria, como lo hizo con Trabzonspor en Turquía, Cruz Azul en México, River Plate en Argentina, Sporting de Lisboa en Portugal y, cómo no, Junior en Colombia.



Esta noche (8:00), los ‘Azucareros’ tendrán un juego clave en sus aspiraciones de seguir allanando el camino hacia la décima estrella, cuando enfrenten a Nacional en Palmaseca, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales. Un día antes del crucial duelo, Teófilo atendió a El País.

Regresó a su templo, el Metropolitano, y los hinchas de Junior le rindieron un tributo. ¿Cómo lo tomó?

Fue lindo, me llena de regocijo saber que la hinchada rojiblanca me estima de esa manera y aprecia el profesionalismo y la entrega que tuve en el Junior. Le agradezco a Dios por eso.



Casi se monta al bus del Junior cuando salía del estadio. ¿Qué pasó?

(Risas) Fue raro eso, pero no lo hice con ninguna intención. Estaba firmando autógrafos y cuando me dijeron ‘súbete al bus’, me dirigí hacia donde estaba el del Junior; pero bueno, no quise ofender a nadie, fue una distracción, y la gente lo tomó de manera folclórica.

En las redes dijeron que fue un ‘guiño’ suyo para regresar al Junior... ¿será?

(Risas) No, no es de esa manera. Ante todo, respeto para mis compañeros del club y la institución, porque donde me toque estar, siempre lo voy a hacer con mucho profesionalismo y alegría.



Debió doler mucho no traerse los 3 puntos de Barranquilla tras la mano de Colorado...

Fue rara esa jugada, pero hay que respetar las decisiones. Siempre estuvimos arriba en el marcador. Supimos sufrir cuando ellos se vinieron. Manejamos bien el segundo tiempo y lastimosamente se nos escapó la victoria, pero este Cali sale siempre a proponer y nos sentimos cómodos. Estoy muy contento con el equipo y vamos por la senda que es. Ojalá contra Nacional podamos sumar tres puntos.

¿Qué sensaciones tiene para este juego contra los ‘Verdolagas’?

Debe ser un lindo partido. Nacional siempre sale a jugar y nosotros de locales, con nuestra gente y su aliento, tendremos que sumar tres puntos.



Hace seis partidos que no gana Nacional. ¿Eso hace mella o este tipo de partidos son otra historia?

El Cali sabe jugar finales, ellos también. Por el lado nuestro estamos muy ilusionados con hacer un gran partido y darles esa alegría del triunfo a los hinchas.

¿Cómo le ha ido con Nacional cada que lo ha enfrentado?

Siempre me ha ido bien, pero lo importante es hacer un buen juego como equipo y marcar la diferencia para quedarnos con la victoria.



¿Está el Cali para ser campeón?

Ese es el objetivo. Cuando llegué me propuse ser campeón. Quiero lograrlo y con mis compañeros estamos haciendo un gran cuadrangular. Queremos rematarlo bien, con la ayuda de Dios, y que la gente disfrute en el estadio, en la casa, donde se encuentre.

Es evidente que el Cali es otro desde su llegada. ¿Se siente usted una especie de ‘ídolo’ en tan corto tiempo?

Este es un gran plantel, con jugadores experimentados y jóvenes con los que me gusta hablar en la cancha, aportarles, siempre con los deseos de sumar, pero el Cali tiene muchos ídolos a los que siempre he admirado. Tener la oportunidad de ponerme esta camiseta es muy importante para mí y hay que hacerla respetar con buen fútbol.

¿Lo seguiremos viendo la próxima temporada con la misma camiseta?

De eso no tengo idea todavía. Lo más importante en este momento es que tengo el foco en las finales con este lindo grupo y estamos respondiéndole al cariño de la gente.

Pero le gustaría seguir en el Cali...

Aquí soy feliz, me han recibido bien y sigo con deseos de jugar al fútbol. La pelota es mi pasión.



¿Es verdad que América lo buscó antes de llegar al Cali?

Tuve una cena muy bacana con el ‘profe’ Juan Carlos Osorio. Hablamos de fútbol, de amigos, de lo bello que te da el fútbol, y eso es lo lindo, disfrutar de este deporte.



¿Se ilusiona con regresar a la Selección Colombia?

Uno siempre trata de hacer las cosas bien para estar activo. Después, el ‘profe’ Rueda es el que toma las decisiones y cuando él considere que puedo servirle, allí estaré. Yo sigo trabajando.

Muchos dicen que sería bueno para la ciudad una final vallecaucana. ¿Qué piensa ‘Teo’?

Siempre está ese deseo de jugar esa final. Ojalá se dé. Lo importante para nosotros es estar en ella y ser campeones para nuestra gente.

Datos

Deportivo Cali viene de empatar 2-2 con Junior en Barranquilla, luego de ir ganando 2-1. En la primera fecha de los cuadrangulares semifinales había vencido 2-1 al Deportivo Pereira.



Nacional viene de empatar 1-1 con Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. Ya había igualado en su casa, también 1-1, con Junior.



El miércoles será la vuelta del juego de hoy entre los ‘Azucareros’ y los ‘Verdolagas’. Jugarán a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali (corregimiento de Palmaseca)

Hora: 8:00 de la noche

Árbitro: Jhon Hinestroza



Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Hárold Preciado.

DT: Rafael Dudamel.



Atlético Nacional: Aldaír Quintana, Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emanuel Olivera, Danovis Banguero, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Jefferson Duque.

DT: Alejandro Restrepo