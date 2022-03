¡Qué paliza!: Deportivo Cali femenino ganó, goleó y gustó frente a Real Santander por Liga

Una tarde maravillosa para el Deportivo Cali femenino que se cansó de hacer goles luego de derrotar 7 a 0 al Real Santander, en el comienzo de la fecha 8 de la Liga.



Desde el comienzo del partido las 'azucareras' dominaron el juego y las acciones ofensivas, frente a un Santander que no encontraba las formas de sacudirse y tener la pelota.



Solo bastaron 14 minutos para que el Cali abriera el marcador. Farlyn Caicedo le envió una pelota precisa a Ingrid Guerra, quien frente al arco rival definió para anotar el 1-0.



A los 26 minutos fue la misma Ingrid Guerra quien aprovechó un rebote en el área de Real Santander y con un remate marcó el 2 a 0 parcial y a los 30 la delantera anotó su tercer gol, logrando el triplete en Palmaseca.



Sin embargo, al Deportivo Cali no le importó la amplia ventaja en ese momento y finalizando la etapa inicial fue Paula Medina quien anotó el 4 a 0 en la tarde vallecaucana.



Sin piedad el Cali salió en el segundo tiempo con la misma intención de anotar goles como si fueran 0 a 0 y a los 64 minutos fue Jorelyn Carabalí quien con un martillazo de cabeza marcó el 5-0.



No conformes con ello, Manuela González a los 70 minutos se unió al grupo de goles para anotar el sexto gol para el Deportivo Cali frente a Real Santander.



Para cerrar la faena de anotaciones, la figura del compromiso Ingrid Vidal no le bastó con el triplete y a los 74 minutos convirtió su cuarto gol en la tarde, el séptimo y definitivo para las verdiblancas.



Con esta goleada Deportivo Cali es parcialmente líder de la Liga femenina con 19 puntos y +17 en su gol diferencia, a falta que se desarrolle toda la jornada. La próxima jornada de las 'azucareras' será el 30 de marzo frente al Deportes Tolima, como visitantes.