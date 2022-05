¡Qué noche la de anoche!: Deportivo Cali ganó, goleó y gustó frente a Always Ready por Copa Libertadores

Está claro. El Deportivo Cali de la Copa Libertadores es otro. Y lo corroboró nuevamente en su patio, cuando venció con solvencia al Always Ready de Bolivia 3-0 por la quinta fecha del Grupo E, y se encaramó a lo más alto de la tabla, poniendo de esta manera un pie en los octavos de final del torneo.



Jhon Vásquez estuvo efectivo y marcó las dos anotaciones de la importantísima victoria verdiblanca, que enviará el jueves a La Bombonera de Buenos Aires a un Cali con más confianza y seguridad en busca del tiquete.



¡Qué buen primer tiempo hizo el equipo azucarero! Esos 45 minutos fueron un concierto de velocidad, toque de primera y peligro constante en el arco contrario.



No marcaba el reloj cinco minutos de juego y ya el conjunto del técnico Rafael Dudamel había generado dos llegadas de riesgo, primero con Yony González, uno de los más incisivos en el ataque, y luego con Teófilo Gutiérrez, quien parecía tener más de dos pulmones.



Con esos ingredientes, el gol debía llegar pronto. Y así fue. En el minuto 11, Yony ganó un balón, se asoció con ‘Teo’ y en un toque-toque de los dos, generaron un pase que supo mandar al fondo de la red Jhon Vásquez. Golazo y a celebrar.



Y el Cali seguía llegando por todos lados. Había espacios, porque Always Ready, con el marcador abajo, tenía que arriesgar para no quedarse por fuera de la Copa. Y ante tanto riesgo, el arquero visitante, Amaldo Giménez, se hacía importante atajando balones.



Fue corto en el marcador la primera mitad del partido, porque el Cali pudo golear, a pesar de dos llegadas que tuvieron los bolivianos por medio de Gustavo Torres, uno de los dos colombianos que estuvieron con el Always en la cancha de Palmaseca. El otro fue el volante Elkin Blanco.



Y si justicia había que reclamar en el partido, pues ella apreció en el segundo tiempo. Vásquez repitió y amplió el marcador en la pizarra. Fue después de una llegada de Hárold Mosquera, de buen partido, por la banda izquierda. Amagó, amagó y filtró un balón que no fue detenido por la defensa del Always, pero sí encontró la pierna izquierda de Vásquez, quien marcó el segundo, en el minuto 54.



Pero había más. Mosquera encontró en el minuto 75 un premio a su esfuerzo. Vásquez centró un balón y Hárold apareció frente al arco para empujarlo y marcar el tercero.



Sobre los últimos minutos, el Cali, ya con el triunfo en el bolsillo, bajó la intensidad, hizo cambios —ingresó a Juan José Mina, Carlos Lucumí y Daniel Luna—, controló el juego y hasta pudo marcar el cuarto gol.



Gran triunfo del equipo azucareros, que con el empate el jueves en La Bombonera tendrá para clasificar a los Octavos.