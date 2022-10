¿Qué le dijo Pinto antes del clásico? ¿Preocupa que venga otro arquero? Humberto Acevedo habló claro en La Tocata

Humberto Acevedo fue la gran figura en el triunfo del Deportivo Cali 1-0 sobre América, el domingo pasado en el estadio de los verdiblancos.



El arquero samario atajó en el primer tiempo balones que llevaban camino de gol, y en el periodo complementario volvió a tener intervenciones importantes que garantizaron el cero en su arco.



Acevedo estuvo este lunes como invitado especial en La Tocata, el Facebook Live de El País, y habló del clásico, de lo que le dijo Jorge Luis Pinto antes de ese partido, y dio su opinión sobre las versiones que apuntan a que llegará un nuevo arquero para el 2023.



"El profe me dio mucha confianza antes del partido, habló mucho conmigo los días previos porque él le da importancia al puesto de arquero; me pidió tranquilidad y que fuera protagonista", señaló Acevedo.



Reveló un detalle que lo sorprendió en ese duelo contra América en Palmaseca.



"No me había dado cuenta de que en ese partido fui el jugador del Deportivo Cali que más veces tocó el balón; eso no me había pasado antes, y se dio incluso participando en algunas jugadas importantes tanto defensivas como ofensivas", aseguró el portero samario.



Sobre la situación del Cali, Acevedo fue claro: "Con la llegada del profe nos propusimos hacer 15 puntos de 15; ya llevamos tres, faltan 12. La idea es dejar al Deportivo Cali en una mejor posición. Este puesto que está ocupando el equipo, no se lo merece. Ese no es el Deportivo Cali".



Por último, Acevedo no eludió el tema de la posible llegada de otro portero para el 2023, con la versión de que podría ser José Luis Chunga, quien milita en Alianza Petrolera.



"No me preocupa que venga otro arquero porque lo único que sé es que hay que seguir trabajando; esté quien esté y venga quien venga, hay que trabajar fuerte. El sol siempre sale, las victorias y derrotas duran 24 horas, entonces uno debe estar preparado para todo", sentenció.



Acevedo y el Deportivo Cali se alistan ahora para el próximo compromiso que será el miércoles ante Águilas en Rionegro.