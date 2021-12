¡Puntazo!: Cali igualó frente al Junior en Barranquilla y sigue líder del Grupo A de la Liga

¡Un puntazo! Un puntazo que lo consolidad en el liderato del Grupo A de los cuadrangulares semifinales y le despeja más el camino al Deportivo Cali para llegar a la final de la Liga colombiana. Pudo ser victoria, pero el VAR le negó esa posibilidad tras una mano polémica.



Anoche, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, los ‘Azucareros’ consiguieron un punto importante al empatar 1-1 con el Atlético Junior, por la segunda fecha de las semifinales.



Con goles de Hárold Preciado y Jorge Marsiglia, el equipo de Rafael Dudamel se trajo más que un punto de la ‘Arenosa’, porque es líder absoluto con 4 unidades en 2 salidas, por encima de Junior (2) Nacional (2) y Pereira (1). Antes, los ‘Verdolagas’ habían empatado 1-1 con los ‘Matecañas’ en Pereira.



Fueron de mucha intensidad los primeros 45 minutos, aunque el juego, inicialmente, se concentró en la zona medular. Luego se abrieron los espacios y en esa nueva etapa del partido fue importante el delantero Edwuin Cetré.



El dominio corrió por cuenta de los ‘tiburones’, que tuvieron en Fabián Sambueza uno de los hombres de mayor movilidad, pero el peligro vino de los pies de Cetré. El atacante juniorista ejecutó un total de cuatro remates, uno de ellos fuerte y rastrero, bien contestado por el arquero Guillermo de Amores.



El juego en la parte alta del local ahogó la salida del Cali, que no podía tener constantemente la pelota y por eso se vieron muy perdidos en los primeros 45 minutos Jhon Vásquez, Kevin Velasco y Hárold Preciado.



Teófilo Gutiérrez fue quien más participación tuvo, aunque sin trascendencia. En el minuto 29 (el mismo número de su camiseta), el ariete azucarero fue aplaudido por cerca de 20 mil hinchas junioristas en el Metropolitano para hacerle un reconocimiento por lo que hizo en el pasado con los ‘tiburones’.



Los goles y el VAR

En la parte complementaria, Junior salió con todo en busca de la victoria. Y amplió su dominio con mucho peligro hasta el minuto 60, porque justo en ese instante apareció alguien que estaba prácticamente borrado del juego. Preciado, en doble remate, marcó tras pase de ‘Teo’.



El técnico Arturo Reyes movió el banco y los locales pudieron lograr la paridad en el minuto 66 por un cabezazo de Carmelo Valencia. Pero el Cali no claudicó y tras un cobro de esquina se puso en ventaja con cabezazo de Jorge Marsiglia.



Pero en el minuto 90, el VAR le permitió a Wílmar Roldán decretar un penal tras polémica mano de Andrés Colorado. Cobró Luis González y fue el 2-2 definitivo. No obstante, los ‘Azucareros’ son líderes y el sábado recibirán a Nacional, al que podrán aniquilar y despejar más su camino a la final.