¡Primer gol de 'Teo'! El barranquillero salvó al Deportivo Cali de la derrota ante el Medellín

l Deportivo Cali logró rescatar el empate como local 2-2, anoche frente al Medellín, por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Un tanto de Teófilo Gutiérrez le dio la igualdad en el marcador a los azucareros.



Para este encuentro el técnico Alfredo Arias decidió poner un equipo mixto. Como novedades aparecieron José Caldera y Kevin Velasco como laterales, Gian Franco Cabezas, Juan David González y Andrés Arrollo como volantes.



Los jugadores con más rodaje que iniciaron el juego fueron el portero Guillermo De Amores, los centrales Hernán Menosse y Jorge Marsiglia, el centrocampista Carlos Robles y los delanteros Hárold Preciado y Ángelo Rodríguez.



El inicio del partido tuvo bastante intensidad. De entrada los verdiblancos tuvieron una opción clara para anotar con un remate de media distancia de Cabezas, a los 30 segundos.



El Cali impuso condiciones y no perdonó al Medellín, que dejó espacios en defensa. A los 10 minutos el local abrió el marcador gracias al tanto de Andrés Arroyo, definiendo por el segundo palo cruzado, para el 1-0.

Tras irse en ventaja, dirigidos por Arias intentaron estirar la ventaja y no bajaron el ritmo, pero el conjunto antioqueño, sin mucha posesión, logró empatar el encuentro.



Vladimir Hernández, con un preciso remate de primera, al segundo palo, venció al guardameta uruguayo para el 1-1, a los 29 minutos.



Para la segunda parte, Arias puso la artillería con la intensión de montarse en el juego, ingresaron Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez y Jhon Vásquez.



Pero estas modificaciones no le permitieron al local desequilibrar el marcador, fue el DIM el que logró revertir el resultado.



A los 53 minutos, el argentino Adrián Arregui, con un violento remate de larga distancia, puso en ventaja (1-2) al visitante. El portero De Amores se vio comprometido en la acción, ya que la pelota le pasó por debajo.

Los orientados por ‘Bolillo’ Gómez se plantaron con oficio en la cancha de Palmaseca y en varias oportunidades lograron neutralizar los avances del Cali.



El conjunto azucarero insistió hasta el final y logró igualar el juego 2-2. Apareció Teófilo, a los 87 minutos, para meterle al pie a una pelota cabeceada previamente por Menosse. Primer grito de gol para el barranquillero con la camiseta del Cali, que celebró mostrándole el escudo a la tribuna.



El juego de vuelta en el Atanasio se jugará el jueves 2 de septiembre.