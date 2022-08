¿Por qué a Teófilo sí y a Jarlan no? Hinchas del Deportivo Cali critican con dureza decisión de la Dimayor

Los hinchas del Deportivo Cali cargaron contra la Dimayor y su Comisión Disciplinaria por la decisión de no sancionar a Jarlan Barrera, de Atlético Nacional, quien en partido reciente contra Junior en Barranquilla, salió tocándose el escudo de su equipo, en lo que es considerada una clara provocación.



Por ese motivo a Teófilo Gutiérrez lo castigaron con dos fechas, lo que privó al Deportivo Cali de contar con su principal figura en dos juegos claves, uno de ellos el clásico frente al América.



Teófilo, en un encuentro de Superliga con Tolima en Ibagué, se tocó el escudo del Deportivo Cali ante la afición vinotinto, lo que fue considerado un acto de provocación.



Este jueves la Dimayor, en su boletín de sanciones, señaló que Jarlan Barrera no fue sancionado porque, consideran, tocarse el escudo del equipo no es acto de provocación.



De inmediato los hinchas del Deportivo Cali se hicieron sentir en las redes sociales, lo mismo que periodistas que cubren las informaciones del cuadro verdiblanco.

> Sanción a Teófilo Gutiérrez por frotar el escudo del Cali en la Superliga: 2 fechas y 2.000.000



> Sanción a Jarlan Barrera por frotar el escudo de Nacional ante Junior: 0 FECHAS.



"Señalar el escudo del club no constituye conducta sancionable"



@Dimayor sos un chiste pic.twitter.com/h3O04UZYIe — Diego Armando 🏆🏅🔟 (@diegotabcali) August 11, 2022

SELECTIVOS 👀 Entonces a Teófilo Guitiérrez le metieron dos fechas por señalar el escudo, acto de provocar a la tribuna final de la super liga.

Un semestre después Jarlan Barrera hace la misma en el juego de copa, el comité dice que no es un acto provocador entonces 🤔 pic.twitter.com/LHXRfAgWU1 — Camilo Arias (@CamiNews93) August 11, 2022

La selectividad de @Dimayor. https://t.co/pSqFEJHCiG pic.twitter.com/AtHal9mzKs — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) August 11, 2022