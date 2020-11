¡Por el boleto! Deportivo Cali quiere dar el paso decisivo ante el Once Caldas, en Manizales

Francisco Henao

Deportivo Cali intentará este domingo (4:00) lograr de forma definitiva su tiquete a las finales de la Liga cuando visite al Once Caldas en Manizales.



El cuadro verdiblanco es tercero en la tabla de posiciones con 30 puntos y un resultado positivo lo matriculará en la otra fase del rentado nacional.



El elenco orientado por Alfredo Arias busca regresar a la victoria tras caer ante Tolima, por la Liga, y ante Millonarios por la Copa Suramericana, certamen donde avanzó a octavos de final en definición de penales.



“El partido ante Once Caldas es crucial para nosotros, queremos ganarlo y por eso iremos con una nómina muy parecida a la que enfrentó a Millonarios, porque es la oportunidad para reiniciar el camino que teníamos en el campeonato”, comentó Arias antes del duelo de la jornada 18 del rentado.



La gran baja para el cotejo en el Palogrande es el volante argentino Agustín Palavecino, quien sufrió un trauma muscular en su pierna derecha y aunque no padeció una ruptura fibrilar, el departamento médico tomará todas las precauciones para no arriesgarlo. “Esperamos tenerlo ya sea para los próximos”, apuntó el técnico caleño.



La ausencia de Palavecino la podría cubrir el juvenil Andrés Arroyo, hombre de confianza del técnico Arias.



El Cali tendrá al frente un equipo manizaleño diezmado por los contagios confirmados de Covid-19, donde 11 integrantes del plantel dieron positivo.



Según la información, están contagiados un portero, tres defensas, tres volantes, un delantero y tres miembros del cuerpo técnico, entre ellos el entrenador Hubert Bodher, por lo que el técnico este domingo será Paco Castro.



Caldas tiene 25 puntos y requiere de un triunfo para seguir con aspiraciones de clasificar.



Ficha técnica

Estadio: Palogrande

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: John Ospina- Quindío.

Posibles formaciones:



Caldas: Sergio Román, David Gómez, Junior Julio, Luis Payares, Tomás Clavijo, Robert Mejía, Jonny Galli, Marcelino Carreazo, Pablo Rojas, Dayro Moreno y Roberto Ovelar.

DT (e): Paco Castro.



Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Andrés Arroyo, Déiber Caicedo y Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias.