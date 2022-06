¿Podría llegar Dayro Moreno al Deportivo Cali? Así está la situación del goleador

Mucho se ha venido especulando en torno al futuro de Dayro Moreno y a la posibilidad de que llegue al Deportivo Cali.



En efecto, los azucareros buscan afanosamente un goleador para afrontar lo que se viene en el segundo semestre, pero el tema económico es el que frena bastante las intenciones de los dirigentes verdiblancos.



El País habló con uno de los directivos del Deportivo Cali para hablar de la opción de Dayro Moreno, y si el jugador se ajustaría al presupuesto del equipo verde.



"Dayro le vale al Cali $600 millones de aquí a noviembre o diciembre que terminaría su contrato. Deportivo Cali esa plata no la tiene, por eso estamos en la búsqueda de unos patrocinadores que nos puedan ayudar con eso; si logramos lo de los patrocinadores, Dayro podría venir, de lo contrario no", aseguró el directivo consultado.



En ese sentido el Deportivo Cali se ha venido moviendo con rapidez, sabiendo además que a Dayro Moreno no le disgusta la idea de llegar al cuadro verde para coincidir, como en el Junior, con Teófilo Gutiérrez.



Sin embargo, a Dayro le preguntaron después del partido con Millonarios por su futuro, y el goleador de la Liga fue bastante claro:



"Para nadie es un secreto que desde que llegué a Bucaramanga, en la ciudad me hicieron sentir como si llevara muchos años en el equipo, el cariño de la gente me llena de orgullo y por eso cada partido salgo a jugarlo como una final. En Bucaramanga estoy muy feliz y Dios quiera seguir acá haciendo buenos frutos porque es un equipo y una ciudad que se lo merece. Dios quiera se dé la posibilidad de seguir aquí y a buscar lo que nos trazamos que es buscar un torneo internacional y ser campeón", manifestó el jugador.



A pesar de su declaración, cercanos a Dayro han asegurado que al jugador le gusta la idea de llegar al Deportivo Cali.



Todo depende del tema económico: si Bucaramanga tiene con qué retenerlo, y si el Cali consigue los $600 millones que le costaría hasta fin de año.