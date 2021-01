Deportivo Cali perfila su equipo titular de cara al inicio de la temporada 2021

Juan Carlos Pamo

A escasos días de iniciar una nueva aventura en la Liga colombiana, el Deportivo Cali ya da pinceladas de lo que puede ser su nómina titular, teniendo en cuenta los refuerzos que llegaron.



El técnico Alfredo Arias ha venido trabajando a todo vapor en la sede deportiva de Pance, y aunque no ha hablado sobre los 11 jugadores que tiene en la cabeza como posibles titulares, por su estilo táctico y la calidad de los hombres que tiene, se puede hablar de una segura ideal.



Lo cierto es que en todas sus líneas el Deportivo Cali tendrá caras nuevas, con jugadores importantes que llegaron para potenciar las aspiraciones del equipo.



“Es una alegría estar en una institución tan importante como el Deportivo Cali; el compromiso de los que ya estaban y de los que hemos llegado es darlo todo en la cancha para que el equipo pueda pelear cosas grandes”, dijo Jorge Arias, quien será novedad en la zona defensiva, en la que seguramente aportará su experiencia luego de pasar por Medellín, Junior y Olimpia de Paraguay.

Un ataque que ilusiona

Sin duda la afición del Deportivo Cali está ansiosa por ver el funcionamiento ofensivo del equipo, luego del fichaje de Marco Pérez, jugador de buenos números en cuanto a goles en el fútbol colombiano.



“Con Ángelo (Rodríguez) me entiendo muy bien ya que jugamos en el Tolima, y con John Vásquez estoy seguro que le vamos a aportar muchas cosas al equipo”, aseguró Pérez.



El técnico Alfredo Arias sin embargo sabe que, más allá de un estilo táctico, una buena campaña depende del momento de los jugadores.



"Yo no me considero tan capaz para estar cambiando de idea todos los días. El fútbol es muy simple, dependemos de la capacidad de los jugadores", expresó el timonel uruguayo.



El País presenta el 11 que seguramente pondrá el Cali en cada estadio donde juegue.



Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Carlos Robles, Agustín Palavecino, John Vásquez, Marco Pérez y Ángelo Rodríguez es la formación ideal que tendrán los azucareros esta temporada.