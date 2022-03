Deportivo Cali perdió el clásico vallecaucano y quedó al borde de la eliminación en la Liga

Deportivo Cali volvió a perder en la Liga y se aleja de la posibilidad de clasificar al grupo de los ocho. El equipo dirigido por Rafael Dudamel sigue con su irregularidad en el torneo.



El campeón de Colombia sufrió una derrota ante América que golpeó una vez más los ánimos del equipo. Los ‘Azucareros’ solo tienen 7 puntos de 30 posibles y dejaron una gran desilusión en su hinchada.



“Son comparaciones muy distantes, momentos diferentes del equipo, sufriendo muchas modificaciones. Fuimos muy superiores, lo único que nos faltó fue la tranquilidad para encontrar el empate. Matemáticamente no estamos eliminados", expresó Dudamel.



Cumplida la mitad del torneo, Deportivo Cali se ubica a 10 puntos de diferencia con el octavo lugar, casilla de referencia para avanzar a las finales del campeonato. El margen de error para el elenco verdiblanco es mínimo, en lo que resta de la Liga deberá sumar la mayor cantidad puntos posibles para soñar con la siguiente fase.



El Cali, a pesar de tener una superioridad numérica ante los ‘Escarlatas’, no pudo descifrar lo que le planteó y se fue con las manos vacías del clásico.

“Hemos perdido un clásico y sabemos el dolor que genera en nuestra gente. Hoy lo estamos sufriendo”, declaró el DT verdiblanco.



¿Hora de mover el equipo?

El clásico fue el primer partido del Deportivo Cali que tuvo con el grupo completo de jugadores tras la llegada tardía de los últimos refuerzos como Yony González y Agustín Vuletich. Sin embargo, pese a que ya estaban los que se querían, el Cali mostró una pobre imagen futbolística y la falta de soluciones para hacerle daño a un rival con nueve jugadores en la cancha.



Desde la hinchada verdiblanca, se pide un cambio en el esquema y que se prueben jugadores que no han tenido oportunidad en este semestre.

Uno de ellos es Jimmy Congo. El canterano azucarero es volante de marca y estuvo una temporada en el Bogotá FC donde mostró buen nivel en dicha posición.



Otro jugador que ha sido pedido por la hinchada es Gian Franco Cabezas. Este volante ha hecho parte de procesos de Selección Colombia y ha sumado muy pocos minutos con el profesor Dudamel.

Es claro que la crisis de gol persigue al campeón. Ante eso se trajo al delantero Vuletich, que debutó contra el América, pero no marcó ni estuvo cerca de hacerlo.



Otros jugadores que han tenido poca actividad este semestre son Carlos Alberto Lucumí y José Daniel Mulato, ambos delanteros que podrían dar una mano ofensiva para el campeón.



La Liga colombiana tendrá una para el próximo fin de semana debido a las elecciones al Congreso de la República en el país, por lo que el cuadro ‘Azucarero’ retomará competencia solo hasta el miércoles 16 de marzo cuando visite al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 del torneo.



Será una semana y media para que el Deportivo Cali replantee su ideas, recargue baterías y aliste su mejor estrategia para los retos venideros: la Liga y la Copa Libertadores.