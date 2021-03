Juan Carlos Pamo

"Partido que no se puede ganar, no se puede perder": Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali

Deportivo Cali llegó a cuatro juegos sin ganar en la Liga colombiana tras empatar sin goles con Once Caldas en duelo efectuado este sábado en Manizales.

Los verdiblancos sumaron una nueva igualdad, la cuarta de forma consecutiva y se mantienen como líder del torneo con 23 puntos.

Su técnico, Alfredo Arias, se refirió al cotejo contra los albos, el cual lo calificó como un cotejo muy difícil por la propuesta del rival.

"Once Caldas es un equipo que juega bien al fútbol, lo ha hecho bien en la Liga, pero los resultados no lo acompañan. El partido para ellos era de vida o muerte, cada pelota la jugaron como una final. Esto es fútbol, tuvimos un rival difícil, lo fuimos llevando de a poco, pero partido que no se puede ganar, no se puede perder. Me gustaría ganar todos los partidos, siempre salimos a eso, pero no es fácil, el fútbol se hace tan parejo", apuntó Arias.

Los verdiblancos no tuvieron un buen partido desde lo futbolístico y aseguró el DT charrúa que "no pudimos hacer dos entrenamientos para planificar el sistema, el rival nos controló y tendré que ver nuevamente el partido. Vi un juego muy parejo, con muchas luchas y duelos, mis jugadores hicieron un partido acorde a las circunstancias".

El próximo reto para Arias será el clásico ante América en Palmaseca. "Confío mucho en mis jugadores, nuestro equipo no se deja vencer, me gusta valorar lo que tenemos y no lo que pudimos haber tenido", concluyó.