Pálido empate entre Deportivo Cali y La Equidad en el arranque de la jornada 14 de Liga

Deportivo Cali igualó sin goles en su visita a La Equidad en el compromiso disputado este viernes en la noche en Bogotá, correspondiente a la jornada 14 de la Liga colombiana.



No fue un buen partido desde lo futbolístico a lo largo de los 95 minutos que pitó el árbitro Éder Vergara.



La escuadra capitalina fue la que tuvo la intención de ir al arco contrario desde el pitazo inicial.



La primera manifestación en ataque fue de Equidad. En el minuto 6, un remate de Kevin Moreno sacudió al arquero Humberto Acevedo, quien debió usar sus puños para despejar el balón.



La respuesta de los ‘azucareros’ se dio en el minuto 11. Una salida rápida donde buscaron a Agustín Vuletich, el atacante argentino que no logró perfilarse de buena forma, habilitó a Yony González que sacó un remate defectuoso y en el rebote fue Cristian Mafla quien impactó y el balón se fue cerca del arco ‘asegurador’.



Al 32’ fue nuevamente Vuletich que se acercó con riesgo sobre los predios de Equidad. Un remate de cabeza del delantero fue bien controlado por el arquero Washignton Ortega.



La parte complementaria no comenzó de forma positiva para los ‘verdiblancos’.



El elenco de Rafael Dudamel se quedó con diez hombres, en el minuto 59, por expulsión del juvenil Óscar Segura, tras una fuerte entrada sobre un rival.



Segura duró solo dos minutos en el campo de juego y se marchó en medio de lágrimas.



Ya con un jugador menos, Cali movió sus fichas y por lógica adoptó una disposición más conservadora.



Los caleños controlaron bien a su rival que no hizo valer el hombre de más en la cancha de Techo.



Incluso, pudo llevarse un triunfo cuando en el 83’ fue Carlos Robles que dentro del área sacó un disparo que salvó el arquero Ortega.



Deportivo Cali sumó su tercer empate de la temporada y llegó a 12 puntos en la tabla de posiciones.



El chileno Sebastián Leyton será baja para el siguiente juego de Liga ante Junior en Palmaseca por amarillas.



Por ahora, el elenco verdiblanco se enfocará en el cotejo de este martes ante Boca Juniors, primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La fecha 14

La jornada 14 de la Liga continuará este sábado con cuatro compromisos.



Medellín enfrenta a Envigado; Pereira recibe al Deportes Tolima; Patriotas será local de Atlético Nacional y Junior va con Petrolera.



Este domingo se disputarán tres juegos: Águilas-Jaguares; América-Millos y Santa Fe-Unión.



El lunes: Cortuluá-Pasto y Caldas-Bucaramanga.