Oficial: El encuentro entre Deportivo Cali y Pasto por la séptima fecha es aplazado

Deportivo Cali había pedido aplazar el partido contra Pasto por la séptima fecha de la Liga debido a que no podía tener la fuerza policial y logística suficiente. Dimayor comunicó oficialmente el aplazamiento del encuentro este jueves.



El pedido del aplazamiento del encuentro es debido a que Palmira realizará la Feria Nacional de la Agricultura, por esta razón, la fuerza policial no podrá atender el partido entre 'Azucareros' y nariñenses.



Además, Palmira había pedido el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali como solución de inmediata, pero fue posible debido a que la capital del Valle estará acogiendo el Festival de Música Petronio Álvarez.



"Nos permitimos informar que el partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, entre Deportivo Cali vs Deportivo Pasto, fue aplazado. DIMAYOR comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento", fue el comunicado oficial del ente deportivo.



El partido había sido programado para este domingo 14 de agosto a las 8:10 p.m.



Por ahora la Dimayor no ha informado la fecha y horario de la nueva programación. De esta manera, Deportivo Cali volvería a jugar contra Alianza Petrolero el próximo 19de agosto.