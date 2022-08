"Nuestros errores siguen haciendo que nuestro equipo no se vea bien": Máyer Candelo

Deportivo Cali empató en casa ante Jaguares por el partido aplazado de la primera fecha de la Liga. El equipo de Máyer Candelo sigue sin conocer la victoria en este semestre.



"Hoy no he podido tener un equipo completo como he querido, cada día me toca ir cambiando. Siempre hay cambios que no han permitido tener un equilibrio", comentó Candelo.



Deportivo Cali sigue en el fondo de la tabla con tan solo tres puntos. El equipo 'Azucarero' dejó escapar otra victoria luego de ir ganando el encuentro.



"Queremos sostener un resultado, que no nos hagan goles, pero individualmente cometemos errores y eso nos ha marcado la diferencia", dijo Máyer.



Por otro lado, el entrenador 'Azucarero' fue cuestionado por varios cambios que hizo en el encuentro. Entre ellos la salida de Kevin Velasco.



"A Velasco lo saco porque en la semana tuvo una carga muscular, no fue por gusto, él nos hizo la señal y queremos evitar una lesión más grande en nuestros jugadores"



Por último, Máyer aseguró que mantiene la ilusión de meterse a los ocho, pese a los malos resultados presentados hasta el momento.



"Deseamos entrar a los ocho finalistas. Dios quiera que los jugadores que ya están regresando vengan en el nivel que necesitamos para poder revertir este momento que no es lindo para nosotros y también entendemos a los hinchas".



Deportivo Cali volverá a jugar en casa el próximo lunes 29 de agosto contra Unión Magdalena por la novena fecha de la Liga.