Alejandro Cabra Hernandez

Para Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, su equipo pudo traerse los tres puntos de su visita a Equidad por la ida de los cuartos de final de la Liga colombiana, en encuentro disputado este sábado en el estadio de Techo, sobre todo por "cómo se dio el partido".



"Hay cosas que no se pueden analizar. Cuando un equipo crea chances claras, que van a los palos, y no recibe tantas claras del rival es porque mereció ganar. Estoy contento con lo que hizo el equipo porque se hizo un esfuerzo muy grande", señaló Arias.



Sobre si hizo algo especial para detener a Matías Mier, dijo que "nos preocupamos más por hacerle daño al rival. Mier es un buen jugador, pero no hicimos nada para evitarlo".

Acerca de la desatención que permitió el empate del cuadro local, el charrúa acotó: "Prefiero pensar que nos tiraron 10-12 corners y no cabecearon ninguno. Un descuido nos costó el gol. Tendremos que analizarlo y verlo, por ahora debemos pensar en el juego del martes por Copa Suramericana".



El volante Déiber Caicedo también dio su opinión sobre lo sucedido.



"El equipo se comportó a la altura, tuvimos opciones para liquidarlo pero no pudimos, esperamos ganar en Cali. Estoy contento con lo que hicimos porque es un buen resultado", declaró Caicedo.



Deportivo Cali visitará este martes (7:30 p.m.) a Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.