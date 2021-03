Deportivo Cali Vs. América de Cali: se juega el primer clásico del año

Alejandro Cabra Hernandez

Cuatro empates en línea son una buena razón para que el Deportivo Cali busque la victoria esta noche (8:00 p.m.). Alargar el invicto y mantenerse en el liderato de la Liga colombiana es otra...



¿Y qué podría ser más motivador para el América que un triunfo que lo acerque al grupo de los ocho? O quitarle la racha de buenos resultados a su eterno rival a domicilio...



Los ingredientes sobran. Pero el más importante, al margen de lo que está en juego, es que los clásicos son para ganarlos. Y esa será la apuesta, esta noche, del Deportivo Cali y el América en el estadio azucarero.



Como si algo hiciera falta para ponerle más sabor al duelo vallecaucano, el conjunto verdiblanco recupera a Guillermo de Amores, el cerrojo en el arco; Juan Camilo Angulo, su capitán y examérica; y Jhon Vásquez, el hombre más peligroso del ataque.



Los ‘Diablos’ también tendrán novedades: nadie menos que Adrián Ramos y Duván Vergara, la pareja que mete miedo a los rivales.



¿Qué pasará esta noche en Palmaseca? El País habló con los delanteros retirados Armando Carrillo, de corazón verde, y Julián Vásquez, de corazón rojo, quienes analizaron el clásico 292 de la Liga.



El equipo que gane el duelo se llevará más que 3 puntos.

“Vásquez es el salto de calidad”: Armando Carrillo

Armando Carrillo, exjugador del Cali. Diseño: El País

En los últimos partidos le ha faltado contundencia al Cali. Viene de cuatro empates en línea, pero sigue siendo el líder. No hay que olvidar que ha tenido bajas importantes, como Juan Camilo Angulo y Jhon Vásquez, que por fortuna se han recuperado y van a estar para el clásico.



Hay que ser consciente de que el equipo no ha tenido el mismo volumen de ataque que mostró en las primeras fechas, pero con la reaparición de Vásquez seguramente va a mejorar ese aspecto. Jhon es el que da ese salto de calidad a la hora de profundizar el juego, te da variantes de poder enganchar hacia adentro, desbordar por fuera, dejar de gol a los delanteros e inclusive marcar él mismo.



El partido contra América, que es el bicampeón de Colombia y rival de patio, debe ser una motivación para Ángelo Rodríguez y Marco Pérez, para que de una buena vez se destapen con goles. Los delanteros siempre tienen buenas y malas rachas. Cuando los goleadores no pueden marcar, eso los desespera no solo a ellos, sino a los hinchas. Entonces, el clásico será un escenario bonito para volver al gol.



Todos los partidos son importantes, pero los clásicos tienen un sabor especial. Mientras el Cali quiere salir vencedor para mantenerse en la punta de la Liga y llegar con buen ánimo al juego por Suramericana contra Tolima, el América urge de los 3 puntos para tratar de meterse a los ocho, y qué mejor que hacerlo con una victoria que le quite el invicto a su rival en su casa. Promete ser un buen clásico.



Hay un ingrediente adicional que es la presencia de Juan Camilo Angulo, que hizo una buena carrera en el América y ahora tendrá la oportunidad de enfrentarlo nuevamente. Él, más que nadie, tendrá ganas de jugar este partido y quedarse con la victoria.



Y por último, hay que resaltar la garantía que tiene el Cali en el arco. Por fortuna la expulsión que tuvo el uruguayo Guillermo de Amores solo le representó una fecha de sanción y podrá estar en este duelo tan importante. Es la valla menos vencida y ha sido clave en la campaña.



Lástima que no haya público, lo que le resta una leve ventaja al Cali. Porque jugar con público es importante en el fútbol. Veo un duelo equilibrado. Y más si al América regresan Adrián Ramos y Duván Vergara.

“Tener a Ramos y Duván es clave”: Julián Vásquez

Julián Vásquez tuvo un paso fugaz como directivo del América.

Los clásicos siempre serán juegos aparte, así suene a frase de cajón. Los clásicos son para ganarlos y así deben salir a la cancha tanto el Cali como el América.



Para América traerse los tres puntos de Palmaseca debe hacer valer uno de sus principales fuertes que es el ataque, donde hay jugadores experimentados, desequilibrantes, con variables de juego, como lo son Duván Vergara y Adrián Ramos, que ya fueron habilitados para el clásico después de las lesiones que tuvieron.



Tener a estos dos jugadores será clave para el América y ojalá puedan estar en un buen nivel, pero, sobre todo, con gol, que es uno de los factores en los que debe tener más contundencia el equipo. América genera opciones de gol, pero a veces falta la tranquilidad para concretarlas.



La ansiedad juega un papel importante en todos los partidos y con mayor razón en los clásicos. Entonces, el trabajo que hacen los delanteros entre semana en los entrenamientos debe arrojar resultados en los partidos y qué mejor que hacerlo en un clásico contra el Deportivo Cali, para quitarle el invicto y en su casa.



Una de las cosas que preocupan es que en los últimos juegos ha sido figura el arquero venezolano Joel Graterol. Para todos los equipos es fundamental tener un buen guardameta y Graterol ha demostrado serlo, pero ello no significa que al arquero le tengan que llegar tantas ocasiones y con tanta facilidad como le sucede al equipo. El equilibrio en el fútbol significa atacar bien y defenderse bien.



Es clave resaltar la tarea que en este América viene haciendo Yesus Cabrera, es el jugador de mejor nivel, con mayor regularidad a lo largo del torneo y el que está haciendo los goles, al punto que es el máximo anotador con cuatro tantos. Yesus ha sido determinante en partidos importantes.



Cali tiene un favoritismo porque no ha perdido, es el líder, está en su casa, pero los clásicos, insisto, son partidos aparte, distintos, y América urge de los tres puntos para acercarse a la clasificación.



¿Qué debe hacer América para ganar? Presionar arriba al Cali, no dejarlo salir porque saber jugar y cuando al América lo atacan, lo complican, sobre todo si el local ha recuperado a un jugador como Jhon Vásquez.