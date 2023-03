"No sé qué hacer": la frase de Pinto luego de una nueva decepción del Deportivo Cali en casa

En el Deportivo Cali las cuentas no cuadran: ya son tres empates que cede el equipo en su propia casa y está en el lote de abajo de la tabla de posiciones.



Este sábado ante Bucaramanga, el equipo comenzó ganando, pero falló algunas opciones, entre ellas un tiro penal, que le hubieran permitido ampliar la diferencia.



El técnico Jorge Luis Pinto, en rueda de prensa, se mostró frustrado e incluso dijo que ya no sabía qué hacer porque todos los detalles se trabajan durante los entrenamientos.



"Nos falta claridad, los equipos contrarios se defienden muy bien, buscamos todas las opciones que tiene el futbol para atacar, pero no fue posible, no sé que hacer", dijo el técnico.



Y agregó que "Tenemos que buscar claridad, ser más precisos, buscar más opciones de gol, poder desequilibrar más en el uno contra uno, falta la claridad ofensiva en el último cuarto del campo".



En cuanto al momento que vive el Deportivo Cali en la tabla, Pinto pidió mesura y cabeza fría para salir del bache.



"Lo primero que hay que tener es tranquilidad, si perdemos la cabeza nos vamos a volver locos; hay muchas cosas buenas en el equipo, y mirar que algunos jugadores pueden levantar su nivel futbolístico, eso nos va ayudar mucho", precisó.



Sobre lo que le puede estar faltando al equipo, Pinto aseguró que "nos falta un mejor desequilibrio, atacamos, lo buscamos por todos lados, lo intentamos todo el partido, no salieron las cosas; de pronto ha habido un poco de nerviosismo, honradamente estoy haciendo lo que más puedo".



La próxima salida del Deportivo Cali será el sábado 18 de marzo ante el Pasto, en el estadio Libertad.