No pudo en casa: Deportivo Cali empató 2-2 ante el DIM por la tercera fecha de la Liga

El Deportivo Cali dejó ir el triunfo este jueves de Palmaseca, al empatar 2-2 con Independiente Medellín, en un partido que tuvo dos caras para los ‘Azucareros’, por la tercera fecha de la Liga.



El visitante mostró sus intenciones en el minuto 16, cuando Andrés Felipe Cadavid soltó un frentazo que se fue por encima de los tres palos.

Instantes después respondió el local con una llegada por la izquierda de Kevin Velasco, que lanzó un balón cerrado al palo derecho de Andrés Mosquera, quien pudo meter sus manos.



Un minuto posterior a esa jugada, en el 20, llegó el gol de Medellín, por medio de un cabezazo de Adrián Arregui, inatajable para el arquero Humberto Acevedo, a pesar de su estirada.



El Cali pudo empatar el juego en el 30’, cuando José Caldera aprovechó un remate en un cobro de esquina, que permitió el lucimiento de Mosquera para despejar el balón.



Los primeros 45 minutos fueron muy erráticos para el conjunto verdiblanco, que no podía hilvanar jugadas para llegar al arco contrario. No podían Hárold Mosquera, Daniel Luna, Yony González ni Ángelo Rodríguez conectarse en una acción para buscar el gol.





Mejoró el Cali, pero...

Para la parte complementaria, el técnico Máyer Candelo quiso reforzar la contención en el mediocampo y envió al terreno desde el primer minuto a Jimmy Congo en reemplazo de Enrique Camargo, quien había sido castigado con tarjeta amarilla. También relevó a Luna por Óscar Segura.



Los cambios le dieron resultado a Candelo, porque el Cali fue más ofensivo, generó más jugadas de peligro y de hecho llegó a empate.

Antes de la paridad, Mosquera, que mostró otro nivel en la complementaria, propició una jugada de riesgo en la que el arquero del DIM volvió a lucirse.



Y las llegadas al arco visitante se hicieron constantes, hasta que una mano fue sancionada como penal, luego de la revisión del VAR por parte del árbitro Nicolás Gallo.



El cobro lo ejecutó Kevin Velasco, con un remate potente que engaño a Mosquera para el 1-1.



Aquello, el empate, sucedió en el minuto 80. Y en adelante, el Cali ratificó que en el del segundo tiempo fue otro. Un equipo con mejor juego asociativo y peligro por las bandas.



Tras una serie de cabezazos y tiros de esquina, llegó el que finalmente entró, en el minuto 86. Germán Mera conectó un frentazo, a pesar de estar con una venda y la ceja rota por un choque con Luciano Pons desde el primer minuto, que fue redireccionado, mediante otro frentazo, por Carlos Robles.



Era el gol de la victoria azucarera. Pero la felicidad duró poco. Agustín Vuletich, que había ingresado al terreno desde el banco, cometió una imprudencia en el área, agarró a Felipe Pardo de la cintura y el juez sancionó penal. Cobró Christian Marrugo y dejó las cuentas 2-2 en el tiempo de reposición (90 + 5).



Se fue con un sabor amargo la hinchada azucarera, que aún no ve ganar a Candelo con el Cali.



En la próxima fecha, el Cali, que suma apenas un punto en dos salidas, visitará al Deportivo Pereira a partir de las 4:40 de la tarde. Otra oportunidad para que Candelo y Cali sumen su primer triunfo.



Estas son las nóminas de ambos equipos.