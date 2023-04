"No la hemos podido meter, algo nos falta, calidad, técnica, lo que sea, pero nos falta": Jorge Luis Pinto

Deportivo Cali sigue sumido en una crisis de resultados y este sábado no pasó del empate sin anotaciones ante La Equidad en juego válido de la fecha 12 de la Liga.

Los verdiblancos sumaron su sexto empate en lo que va del semestre y lo que más preocupa es su incómoda posición en la tabla del promedio donde sigue muy cerca del descenso directo.

"Decir que no corren, que no luchan, que no tienen opciones sería absurdo, pero estos son los momentos del fútbol y hay que entenderlos. Espero que le cuenten a la Dimayor que hacen los árbitros cuando vienen y pitan acá", comentó el técnico Jorge Luis Pinto en la rueda de prensa posterior al cotejo con los capitalinos donde volvió a quejarse de la pérdida de tiempo.

El Cali tuvo la chance de ganar el encuentro, pero un cobro de tiro penal de Daniel Mantilla que desvió el arquero rival, lo privó de festejar su segunda victoria del año. Es el quinto lanzamiento desde los doce pasos errado por los jugadores 'azucareros'.

"No la hemos podido meter, algo nos falta, calidad, técnica, lo que sea, pero nos falta. No puedo de ahí para adelante ya, no tengo ninguna otra expresión", agregó Pinto.

Los verdiblancos fueron acompañados por cerca de 10 mil aficionados que se apostaron en las gradas del estadio de Palmaseca.

"A la hinchada tengo que decirle que acá hay un grupo honesto que lucha, que corre, que se entrena. De pronto nos falta algo de calidad técnica de juego ofensivo, lo estamos dando todo, todos", puntualizó el DT caleño.

La próxima salida del Deportivo Cali será el miércoles cuando visite al Medellín en la capital antioqueña.