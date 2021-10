No hubo quórum: aplazadas las elecciones de Comité Ejecutivo en el Deportivo Cali

Para este sábado se tenía programada la votación para elegir a los cinco miembros que ocuparán el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali para el periodo 2022 -2025. La cita se realizó de manera virtual, por la pandemia de la Covid-19.



Sobre las 10:00 de la mañana se cumplió con el primer conteo de asistentes a la elección. En ese momento habían registrados 199 socios que estaban esperando avanzar en el proceso.



Obedeciendo a los estatutos del Deportivo Cali, se extendió el tiempo de espera por dos horas más buscando que se completara el número mínimo de asociados conectados para proceder a la votación.



Sin embargo, cuando el reloj marcó las 12:00 del mediodía se realizó el segundo conteo de socios, pero tampoco se alcanzó la cantidad de registros necesarios para confirmar el quórum.



En ese momento, había en la sala virtual dispuesta para las votaciones 278 socios listos para ejercer su derecho a elegir, de 499 que se requerían.



Por ello, se suspendió el proceso electoral por la falta de socios para completar el quórum y así avanzar con la elección de los cinco integrantes al Comité Ejecutivo.



“Históricamente en el club nunca ha habido quórum, tuvimos más o menos 450 registros y casi 250 que se conectaron en el momento. Sentimos que hay un movimiento que efectivamente no quería que hubiese quórum por cualquier determinación que ellos hayan de considerar”, dijo el presidente del Cali y aspirante a la reelección por la planta ‘Unidos por el Cali’, Marco Caicedo.



“Seguiremos el procedimiento, posiblemente la fecha será el 6 de noviembre con cualquier número plural de asociados que se presente. Por nuestra parte continuaremos con nuestros planteamientos y seguir exponiendo los ejes estratégicos en cuanto a nuestro plan de acción y programático de gobierno”, resaltó el presidente.



Por su parte, el médico Harold Losada, aspirante a la presidencia por la planta ‘Reverdecer Primero’ manifestó: “Estamos tristes por la no participación del hincha y socio como tal y lo que queremos es pedirle a la presidencia que las próximas elecciones deben ser presenciales. Entendemos la dificultad de la parte virtual por parte de los socios que no manejan bien el sistema o que están por fuera”.



Según informó Rodrigo Cobo, gerente del Deportivo Cali, se espera la confirmación de la fecha para la segunda citación a la asamblea y proceder a la elección del Comité Ejecutivo.



📃 [Comunicado] Asamblea Extraordinaria de Elecciones 2021. pic.twitter.com/AAI6t8dZ7g — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 16, 2021